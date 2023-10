Oppo Find N3 annoncé avec SD 8 Gen 2, triple caméra Hasselblad

L’Oppo Find N3 est officiel et mieux encore, ce sera le premier pliable horizontal de l’entreprise à quitter la Chine.

L’Oppo Find N3 perpétue la tradition des pliables de style livre plus courts et plus larges. À l’extérieur se trouve un panneau AMOLED de 6,31 pouces 2484x1116px avec un taux de rafraîchissement dynamique de 10-120 Hz. Le panneau a un rapport d’aspect 20:9 presque conventionnel et offre une luminosité maximale de 2 800 nits.

Dépliez le Find N3 et vous obtenez un écran de 7,82 pouces 2440x2268px avec un taux de rafraîchissement dynamique de 1-120 Hz et la même luminosité maximale.













L’Oppo Find N3 en noir, vert, rouge et or

L’Oppo Find N3 est doté de la puce phare haut de gamme actuelle – Snapdragon 8 Gen 2 – avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go. Une batterie de 4 805 mAh avec prise en charge de la charge SuperVOOC de 67 W le maintient. Oppo dit que vous atteindrez 100 % en seulement 42 minutes.

La configuration de la caméra Hasselblad sur le Find N3 est impressionnante pour sa catégorie. Il y a deux caméras selfie : la 20MP à l’intérieur et la 32MP sur l’écran de couverture. À l’arrière de l’unité large se trouve le nouveau capteur « pixel empilé » 48MP LYTIA-T808 de Sony – une unité 1/1,43 » avec technologie de transistor double couche – essentiellement une architecture de pixels repensée qui promet une meilleure sensibilité à la lumière et, par conséquent, une meilleure qualité d’image.

Il y a également un capteur 48MP 1/2″ derrière un objectif ultra-large 14 mm f/2.2 avec mise au point automatique. Nous obtenons ensuite un appareil photo zoom, un capteur 64MP 1/2″ avec un objectif périscope stabilisé 3x 70 mm f/2.6. Cet appareil photo permet un zoom hybride jusqu’à 6x ou 145 mm.













L’Oppo Find N3 peut accueillir jusqu’à trois fenêtres sur l’écran et à tout moment – en vue verticale et horizontale. Oppo l’appelle un écran virtuel de 15 pouces. Certaines applications prennent en charge l’affichage en écran partagé dans l’application : modification de deux documents côte à côte dans Microsoft 365 ou visualisation de deux photos côte à côte dans la Galerie. Selon Oppo, 95 % des applications grand public prennent en charge l’affichage étendu et vous pouvez redimensionner la fenêtre active dans une configuration multi-fenêtres à votre guise.

L’Oppo Find N3 est disponible en quatre couleurs et deux finitions : le noir et le rouge ont un panneau arrière en cuir végétalien, tandis que le vert et l’or sont dotés d’un verre mat. Fait intéressant, le modèle Champagne Gold dispose également d’un îlot de caméra de couleur assortie.

Développement…!