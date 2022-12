Oppo Find N2 pour examen

L’Oppo Find N2 est officiel et nous sommes heureux de l’accueillir dans nos locaux.

Avant d’aborder toutes les façons dont Oppo a amélioré le pliable de deuxième génération, éliminons le déballage. L’Oppo Find N2 est bien approvisionné – mieux que son prédécesseur.

Il y a un chargeur 67W, un câble USB, un chiffon de nettoyage et un boîtier en deux parties.

Comparé à son prédécesseur, l’Oppo Find N2 est légèrement plus étroit – 72,6 mm contre 73 mm, légèrement plus fin – 14,6 mm/7,4 mm contre 15,9 mm/8,0 mm, et plus léger – 233 g contre 275 g.

Le poids est l’amélioration la plus impressionnante et c’est grâce à la nouvelle charnière. Il a moins de pièces – 100, contre 138 – et il utilise des matériaux plus avancés.

Les deux écrans semblent identiques, mais ont des rapports d’aspect modifiés qui les rendent plus carrés qu’auparavant. L’écran de couverture est toujours de 5,54 pouces mais prend désormais en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’écran interne a une diagonale de 7,1 pouces avec le même taux de rafraîchissement élevé.

Alors que l’Oppo Find N était arrondi et brillant, le Find N2 a un cadre plus plat et mat. Cela permet une meilleure maniabilité et une meilleure apparence.













Oppo Find N1 à gauche, N2 à droite

Comme son prédécesseur, l’Oppo Find N2 propose une triple caméra ainsi que deux caméras selfie. Le module principal a été mis à niveau vers un Sony IMX890, un capteur 50MP 1/1,56″ qui se trouve derrière un objectif f/1,8 24 mm avec OIS. Cela remplace l’IMX766 de taille égale.

La caméra ultra-large a obtenu une mise à niveau encore plus grande avec le 48MP IMX581, un capteur 1/2″, derrière un objectif f/2.2 14 mm. Pour rappel, le N d’origine disposait d’un capteur 16MP 1/3.09”. Ensuite, il y a le téléobjectif, qui est passé au capteur 32MP IMX709 (1/2,74″, contre 13MP 1/3,4″).

Il n’y avait apparemment pas assez de temps pour mettre le Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur du Find N2, donc à la place, il a obtenu un Snapdragon 8+ Gen 1. C’est toujours une puce très performante, vous ne devriez donc pas vous soucier des performances.

Il manque à l’Oppo Find N2 une caractéristique de son prédécesseur : la recharge sans fil. C’est un peu dommage, mais pas autant que le manque de disponibilité en dehors de la Chine. Nous espérons qu’Oppo apportera le Find N2 sur le marché mondial aux côtés du Find N2 Flip.