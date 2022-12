Oppo Find N2 Flip fuit dans une vidéo pratique

La première incursion d’Oppo dans le monde des pliables a eu lieu il y a près d’un an avec le Find N qui a été dévoilé lors de l’événement annuel Oppo Inno Day. Il y a des discussions, nous verrons un successeur à l’Inno Day 2022 de cette année plus tard ce mois-ci et il pourrait être rejoint par un téléphone pliable à rabat. Le prétendu Oppo Find N2 Flip est maintenant apparu dans une courte vidéo pratique sur Weibo et c’est notre premier regard en direct sur l’appareil supposé.





Comme la plupart des appareils de test inédits, le Find N2 Flip est recouvert de l’étui de protection habituel. Nous pouvons voir que son grand écran intérieur abritera une découpe perforée en haut pour sa caméra selfie 32MP. Selon les rumeurs, l’écran pliable serait de 6,8 pouces et nous pouvons également repérer un scanner d’empreintes digitales latéral sur le côté droit du téléphone à côté des touches de volume.









Oppo Trouver N2 Flip

Le plus intéressant est l’écran externe, qui est énorme par rapport à tout autre téléphone pliable à rabat. Les rumeurs suggèrent qu’il mesure 3,26 pouces et nous pouvons nous attendre à ce qu’Oppo ajoute de nombreuses options de personnalisation et des cas d’utilisation pour tirer parti de sa taille.

Il y a une paire de caméras à côté de l’écran extérieur – probablement un capteur principal Sony IMX766 de 50MP et un objectif ultra large Sony IMX355 de 8MP. Les rumeurs passées suggèrent que l’Oppo Find N2 Flip sera équipé d’un chipset Dimensity 9000+ et d’une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 44 W.







Publication de la station de chat numérique sur Weibo

Pronostiqueur fiable Univers de glace a également rejoint la rumeur suite à la fuite de la vidéo et a confirmé que le Find N2 Flip serait vendu en dehors de la Chine.

