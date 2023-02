Oppo Find N2 Flip est lancé à l’international le 15 février

Si vous aimez les pliables et que vous vivez en dehors de la Chine, voici une grande nouvelle. Oppo organise un événement de lancement mondial pour le Find N2 Flip à Londres le 15 février. Il s’agit du premier Oppo pliable à être officiellement proposé en dehors de la Chine, et il augmentera la concurrence dans le segment pliable qui a jusqu’à présent connu le plus de succès – flip appareils de style.

Le Galaxy Z Flip4 de Samsung et le dernier Razr de Motorola auront désormais un nouveau concurrent très intrigant à affronter sur les marchés mondiaux, et pour les consommateurs, cela ne peut être qu’une bonne chose. Malheureusement, les images officielles qui annoncent l’événement londonien ne font aucune mention du Find N2 non-Flip, ce qui nous fait penser que ce modèle restera malheureusement confiné à la Chine.

Le Flip se mondialise ! 🌏 Regarder le #OPPOFindN2Flip l’événement de lancement se déroulera le 15 février 2023 ⏳#OPPOFindN2Flip#SeeMoreInASnap#InvisibleCrease — OPPO (@oppo) 10 février 2023

Nous avons examiné à la fois le Find N original de 2021 et le Find N2 et les avons trouvés uniques dans l’espace, grâce à leur taille « intermédiaire » partagée – ils sont plus petits qu’un Galaxy Z Fold4, mais plus grands que tous les ‘retournements’. Ces deux éléments ont fait une impression durable avec nous, nous sommes donc très impatients de goûter au premier Flip d’Oppo et de partager nos réflexions avec vous.

Nous serons à l’événement à Londres pour vous apporter les nouvelles au fur et à mesure que cela se passera la semaine prochaine. Oppo a déjà mis en place une diffusion en direct sur YouTubeet l’événement commence à 14h30 heure locale, c’est-à-dire 15h30 CET, 9h30 EST, 6h30 PST et 20h00 IST.