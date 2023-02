Oppo Find N2 Flip est désormais le téléphone à clapet le moins cher du Royaume-Uni

Mise à jour pour inclure les prix en euros.

Oppo apporte enfin un téléphone pliable à l’Ouest – et dans un coup impressionnant, il a réussi à réduire le prix de Samsung et de Motorola, sans compromettre les spécifications du téléphone.

Le Find N2 Flip a été révélé pour la première fois en Chine à la fin de l’année dernière, et à l’époque, Oppo avait promis qu’un lancement international était en cours – mais pas pour son grand frère de style livre, le Find N2.

Ce jour est maintenant arrivé, avec le lancement officiel du Find N2 Flip au Royaume-Uni et en Europe, bien qu’un lancement nord-américain ne soit pas prévu.

Il y a beaucoup à recommander le Find N2 Flip à première vue – nous l’avons en cours d’examen en ce moment, donc nous aurons bientôt un verdict complet. Mais avant même d’arriver au téléphone lui-même, le prix est accrocheur : au Royaume-Uni, il ne coûte que 849£.

Cela peut sembler beaucoup, mais c’est 150 £ moins cher que le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 999 £ et 100 £ en dessous du Motorola Razr 2022 à 949 £. La comparaison Samsung est en fait encore meilleure qu’il n’y paraît – à la fois le Find N2 Flip et le navire Razr avec 256 Go de stockage, et l’obtenir dans le téléphone à clapet de Samsung vous coûterait 1 059 £.

849 £ est le même prix que l’iPhone 14 standard d’Apple – et cela ne se plie même pas.

C’est un peu plus cher en Europe, où le prix de 1 199 € est à peu près comparable à celui de Samsung et Motorola pour le même stockage.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Alors, qu’est-ce que 849 £ vous rapporte? D’une part, beaucoup plus d’écran. Bien que le téléphone à clapet d’Oppo ait à peu près la même taille que les deux autres dans l’ensemble, il dispose d’un écran de couverture beaucoup plus grand à l’extérieur.

En fait, le panneau de 3,26 pouces ici est plus grand que le panneau de 3,2 pouces du HTC Dream, le tout premier téléphone Android, et seulement un peu plus petit que le panneau de 3,5 pouces du premier iPhone.

Pourtant, vous n’êtes pas censé l’utiliser comme un appareil ordinaire (bien que vieux de dix ans). Au lieu de cela, cela contient des widgets pour les messages, les alarmes, la météo et plus encore, tout en vous permettant d’utiliser l’écran pour prendre des selfies avec l’appareil photo principal. Vous pouvez également remplir l’écran avec l’un des cinq animaux animés interactifs – une version moins stressante d’un Tamagotchi.

La charnière aide aussi – la conception de charnière Flexion de deuxième génération d’Oppo permet au téléphone de se plier complètement à plat, sans espace entre les deux moitiés lorsqu’il est fermé. Cela rend le téléphone dans son ensemble plus solide que celui de Samsung, et rend également beaucoup plus difficile de voir ou de sentir le pli sur l’écran.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le chipset phare MediaTek Dimensity 9000+ devrait être très puissant pour la plupart des utilisateurs, et la RAM de 8 Go incluse est typique des téléphones à clapet en ce moment. Il en va de même pour la batterie de 4300 mAh, bien qu’Oppo promette que grâce à l’optimisation, cela devrait fournir une batterie toute la journée.

Il y a deux grands domaines où le combiné d’Oppo n’atteint pas la barre haute fixée par Samsung. Premièrement, l’indice de résistance à l’eau IPX4 ici est un peu en deçà de l’IPX8 sur le téléphone Galaxy – en bref, cela signifie qu’il survivra aux éclaboussures ou à la pluie, mais ne tombera probablement pas dans le bain.

Plus ennuyeux, c’est qu’il n’y a pas de charge sans fil incluse, mais le résultat est que la charge filaire de 44 W est nettement plus rapide que celle de Samsung, il y a donc des avantages et des inconvénients. Pour ce que ça vaut, la batterie, les vitesses de charge et l’indice IP ici battent tous le dernier Motorola Razr.

Même le support logiciel – souvent le bord de Samsung – n’aide pas ici. Le Find N2 Flip est le premier téléphone d’Oppo à bénéficier de quatre mises à jour de version Android et de cinq ans de correctifs de sécurité – une correspondance directe avec la promesse de Samsung, égalant le meilleur disponible sur Android. Il est livré avec Android 13, avec ColorOS amusant et flexible d’Oppo en plus.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

À moins que vous ne préfériez le design minimaliste de Samsung ou que vous ne soyez un chargeur sans fil indéfectible, sur le papier, il n’y a plus aucune raison de choisir le Z Flip 4 plutôt que le Find N2 Flip – à moins que vous ne soyez aux États-Unis, où l’offre de Samsung est toujours la seule option disponible. .

Le Find N2 Flip est disponible en pré-commande dès maintenant pour 849 £ / 1 199 €, en Astral Black ou Moonlit Purple, et sortira dans les magasins le 2 mars. Au Royaume-Uni, il devrait être approvisionné par EE, O2 et Vodafone, ainsi que par des magasins comme Amazon et Currys.