Oppo Find N2 Flip Date de sortie mondiale, prix et spécifications

Oppo se bat contre Samsung avec le Find N2 Flip, un téléphone pliable à clapet qui est clairement conçu comme un concurrent direct du très populaire Galaxy Z Flip 4.

Et pour la première fois avec l’un des pliables d’Oppo, ce combat ne se limitera pas à la Chine, car Oppo a confirmé que le Find N2 Flip sera lancé en Europe en 2023. Allez-y.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur l’Oppo Find N2 Flip.

Quand l’Oppo Find N2 Flip sortira-t-il dans le monde ?

Oppo a dévoilé le Find N2 Flip le deuxième jour de son événement Inno Day 2022 (le même événement où il avait précédemment lancé le premier Find N) le 15 décembre, lui donnant un lancement en Chine en même temps.

Il faudra cependant un peu plus de temps pour atteindre le reste du monde, avec un lancement promis pour “la plupart des pays d’Europe” dans le courant de l’année. début 2023. Nous ne savons pas s’il sera également lancé ailleurs dans le monde, bien qu’il soit peu probable qu’il atteigne jamais les États-Unis.

Le Find N2 Flip a été lancé parallèlement au Find N2 de style livre, mais curieusement ce le téléphone n’est pas actuellement configuré pour être lancé à l’international.

Combien coûte le Find N2 Flip ?

Oppo ne nous dirait pas le prix du Flip avant le lancement, donc pour l’instant nous sommes dans le noir – mais nous mettrons à jour cet article dès que possible avec les derniers détails.

Avant le lancement, nous avons vu plusieurs rapports (probablement tous générés par le même message initial de Digital Chat Station) selon lesquels le nouvel appareil pourrait se situer autour de 1 000 $/800 £. Cela en ferait une perspective compétitive par rapport aux autres téléphones à clapet actuels, tels que le Samsung Galaxy Z Flip 4, le Motorola Razr 2022 et le Huawei P50 Pocket, dont le prix est le suivant :

Samsung Galaxy Z Flip 4 : À partir de 999 $/999 £/1 099 €

Motorola Razr 2022 : à partir de 949 £/1 199 € (environ 1 150 $)

Huawei P50 Pocket : à partir de 1 299 € (environ 1 389 $/1 100 £)

Quelles sont les spécifications et la conception du Find N2 Flip ?

De l’extérieur, il y a quelques choses à propos du Find N2 Flip qui se démarquent immédiatement, en particulier par rapport à des rivaux comme le Z Flip 4 et le Razr.

Le plus grand est l’écran de couverture, qui est non seulement le plus grand autour de 3,26 pouces, mais est également disposé dans une orientation verticale et portrait. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas comme les écrans de couverture sur les grands pliables – vous n’êtes pas censé l’utiliser pour naviguer dans l’interface Android normale – mais Oppo dit que la disposition en portrait le rend mieux adapté à une utilisation comme viseur d’appareil photo, et plus naturel pour lire les notifications et les alertes.

Sinon, le Find N2 Flip a une taille et une forme assez similaires à celles du téléphone à clapet Samsung, avec un design en blocs similaire. C’est même fondamentalement le même poids, à 191 g contre 187 g pour le Z Flip 4. Il est lancé dans des finitions noires, dorées et violettes.

Oppo

Le Flip utilise la même charnière Flexion de 2e génération que le Find N2 ordinaire, qui, selon Oppo, devrait durer 400 000 plis – assez pour 200 par jour pendant cinq ans. Un inconvénient est que, contrairement à son rival Samsung, il n’y a pas d’indice IP – bien qu’Oppo affirme que le téléphone devrait toujours pouvoir être utilisé sous la pluie.

L’affichage interne est un écran de 6,8 pouces (encore une fois… similaire à Samsung), avec un panneau AMOLED de 120 Hz, il devrait donc offrir une qualité décente.

En ce qui concerne le chipset, il y a un peu de surprise ici. Le Find N2 Flip est alimenté par le MediaTek Dimensity 9000+ – pas le Snapdragon 8+ Gen 1 trouvé dans le Find N2 régulier, ou le plus récent Dimensity 9200 lancé en novembre 2022. Oppo dit qu’il a fonctionné avec MediaTek sur une version personnalisée de la puce avec une efficacité énergétique améliorée, ce qui devrait aider à apaiser les problèmes de batterie causés par le facteur de forme.

En parlant de cela, le téléphone a une batterie de 4300 mAh (plus grande que les 3700 mAh de Samsung), donc dans tous les cas, cela semble être un téléphone toute la journée. La charge filaire de 44 W devrait également permettre de la recharger rapidement.

En ce qui concerne les appareils photo, Oppo a donné la priorité à l’appareil photo principal, avec un tireur de 50Mp utilisant le capteur IMX890 – le même appareil photo principal qu’il utilise dans le Find N2. Cela est rejoint par un ultra large, plus une caméra selfie perforée de 32Mp sur l’écran interne.

En ce qui concerne le logiciel, le téléphone lancera Android 13 avec ColorOS 13 d’Oppo en plus.

Voici les spécifications complètes :

Écran interne AMOLED de 6,8 pouces, 120 Hz

Écran de couverture de 3,26 pouces

MediaTek Dimension 9000+

Batterie 4300mAh

Charge filaire 44W

Appareils photo: Caméra principale 50Mp Caméra ultra large Caméra selfie 32Mp

191g

Android 13 avec ColorOS 13

Jusqu’à ce que nous ayons la chance de l’essayer par nous-mêmes, assurez-vous de lire tous les autres meilleurs téléphones à venir en 2022 et 2023.