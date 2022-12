Oppo Find N2 est plus fin, plus léger et avec de meilleurs écrans, le Find N2 Flip se mondialise

Alors que nous aimions la largeur et la hauteur de l’Oppo Find N d’origine, nous étions moins satisfaits de son épaisseur et surtout de son poids – il était plus gros que le plus grand Galaxy Z Fold4. Oppo a répondu à ces préoccupations avec le modèle de deuxième génération tout en améliorant l’affichage de la couverture.

Il y a aussi beaucoup d’autres améliorations, mais avant de plonger dans les détails, nous devons mentionner qu’Oppo présente également son premier flip pliable aujourd’hui – vous ne voulez pas manquer celui-ci car il obtient une sortie internationale.

Oppo Trouver N2

L’Oppo Find N2 est un peu plus étroit que son prédécesseur à 72,6 mm lorsqu’il est fermé (au lieu de 73 mm). Plus important encore, l’appareil ne pèse plus que 233 g grâce en grande partie à une conception de charnière améliorée. De plus, l’épaisseur est de 14,6 mm lorsqu’il est fermé et de 7,4 mm lorsqu’il est ouvert (contre 15,9 mm et 8,0 mm).

Le cadre en métal anodisé se décline en trois styles – blanc mat et vert menthe (ceux-ci ont un dos en verre et pèsent un peu plus, 237 g) et une option noire avec du cuir végétalien recouvrant le dos.

La charnière Flexion de deuxième génération a été grandement améliorée. Premièrement, il a moins de pièces – 100, contre 138. Deuxièmement, il utilise des matériaux avancés comme la fibre de carbone et un alliage à haute résistance. Tout cela contribue à réduire le poids du téléphone.





La nouvelle conception de la charnière réduit également le pli de 67 %, ce qui le rend moins visible. La charnière peut contenir n’importe quel angle entre 45° et 125°, ce qui a plusieurs cas d’utilisation, mais nous y reviendrons.

L’affichage de la couverture a été retravaillé. Il est toujours à peu près de la même taille, cependant, le format d’image est légèrement plus trapu à 17,7:9 (au lieu de 18:9). Même ainsi, le téléphone est plus étroit que son prédécesseur car Oppo a réduit les lunettes. L’écran de couverture de 5,54 pouces prend désormais également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également très lumineux, culminant à 1 350 nits et est protégé par Gorilla Glass Victus.

L’écran interne a les mêmes dimensions, 7,1 pouces et un aspect carré de 9,6: 9. Celui-ci est un panneau LTPO, son taux de rafraîchissement peut donc varier entre 1 Hz et 120 Hz. Les deux écrans ont un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. L’écran est encore plus lumineux que celui de la couverture avec un pic de 1 550 nits.

En outre, Oppo a superposé un film antireflet sur l’écran pour améliorer la lisibilité de l’écran dans des conditions de lumière ambiante lumineuse, même à des réglages de luminosité plus faibles. Les deux écrans prennent en charge HDR10+ et utilisent des capteurs de couleur pour ajuster leurs images en fonction des conditions d’éclairage.

Comme son prédécesseur, l’Oppo Find N2 propose une triple caméra ainsi que deux caméras selfie. Le module principal a été mis à niveau vers un Sony IMX890, un capteur 50MP 1/1,56″, qui se trouve derrière un objectif f/1,8 24 mm avec OIS. Cela remplace l’IMX766 de même taille.

La caméra ultra-large a été encore plus mise à niveau avec le capteur 48MP IMX581 1/2″, derrière un objectif f/2.2 14 mm. Pour rappel, le Find N d’origine disposait d’un capteur 16MP 1/3.09”.

Ensuite, il y a le téléobjectif, qui est passé au capteur 32MP IMX709 (1/2,74″, contre 13MP 1/3,4″). Au cas où vous ne reconnaissez pas le numéro de modèle, ce capteur dispose d’un filtre RGBW qui lui permet de collecter plus de lumière. Mieux encore, il est associé à une ouverture f/2.0 plus lumineuse (le Find N avait un téléobjectif 13MP f/2.4). La distance focale est courte, à 47 mm, elle est plus courte que le modèle précédent (52 mm). Pourtant, peut-être que les mises à niveau sont suffisantes pour éviter le problème du Find N original, qui est passé à la mise à l’échelle des images de la caméra principale dans l’obscurité.

Il y a deux caméras selfie identiques – une sur l’écran de couverture, une à l’intérieur – toutes deux avec des capteurs 32MP.

Le système de caméra est alimenté par MariSilicon X et a été co-développé avec Hasselblad. Le mode professionnel utilise des algorithmes pour correspondre à la solution de couleur naturelle Hasselblad présentée sur les appareils photo du même nom. Le mode Xpan est inspiré de l’appareil photo panoramique éponyme, qui utilisait un film 35 mm mais tournait dans un rapport d’aspect large et ses photos s’étendaient sur 65 mm. De manière appropriée, le mode Xpan prend des photos panoramiques avec un rapport d’aspect large de 65:24.

La charnière permet des angles créatifs – vous pouvez prendre des photos au niveau de la taille, par exemple, en regardant le téléphone, comme un appareil photo Hasselblad avec un viseur au niveau de la taille. Vous pouvez même poser le téléphone au sol et utiliser la conception articulée comme une sorte de trépied.

Oppo a amélioré le système de charge, qui est désormais évalué à 67W et promet d’atteindre 37% en 10 minutes et de terminer une charge complète en 42 minutes (l’ancien système nécessitait 70 minutes pour atteindre 100%). Cependant, la recharge sans fil a été abandonnée. La capacité de la batterie est effectivement la même à 4 520 mAh.

Comme son prédécesseur, le Find N2 est en retard sur la génération actuelle de chipsets et utilise le Snapdragon 8+ Gen 1. Il est associé à 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone est livré avec Android 13 et ColorOS 13 prêts à l’emploi.

L’Oppo Find N2 sera bientôt mis en vente en Chine, il n’y a pas de mot sur une large version pour l’instant. Au fait, nous avons un Find N2 au bureau, alors restez à l’écoute pour un examen complet

Oppo Trouver N2 Flip

L’Oppo Find N2 Flip est le premier pliable de l’entreprise dans ce facteur de forme. Ses rivaux évidents sont le Galaxy Z Flip et le Moto RAZR 2022 et celui-ci se distingue par son assez grand écran de couverture de 3,2 pouces (un panneau OLED à 60 Hz).

Le panneau AMOLED interne de 120 Hz mesure 6,8 pouces lorsqu’il est déplié. Contrairement au Find N2, celui-ci est alimenté par le chipset Dimensity 9000+.







Oppo Trouver N2 Flip

La configuration de la caméra est composée d’un module principal de 50 MP et d’une unité ultra large de 8 MP. Il n’y a pas de téléobjectif à bord, ce qui est typique des téléphones à clapet. Il y a une caméra selfie 32MP sur l’écran interne ou vous pouvez utiliser la caméra principale grâce à l’écran de couverture spacieux. La puce MariSilicon X est intégrée pour gérer le traitement des images.

Ce téléphone possède la plus grande batterie de tous les flips à ce jour, 4 400 mAh, et avec une charge de 44 W, il est également le plus rapide à recharger. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip4 a une batterie de 3 700 mAh (25 W filaire, 15 W sans fil), le Razr 2022 a 3 500 mAh dans son réservoir (30 W filaire uniquement en charge).

Comme vous l’avez lu dans les paragraphes d’ouverture, l’Oppo Find N2 Flip est prévu pour une sortie mondiale, tous les détails seront disponibles ultérieurement.