Oppo Find N2 date de sortie, prix et spécifications rumeurs

L’Oppo Find N original est l’un des appareils pliables les plus impressionnants que nous ayons rencontrés, ce qui rend encore plus dommage qu’il n’ait été lancé qu’en Chine.

Maintenant, la société prépare sa suite, alors pourrez-vous mettre la main sur l’un d’entre eux et si oui, que proposera-t-il ? Voici tout ce que nous savons à ce jour sur l’Oppo Find N2.

Quand sortira l’Oppo Find N2 ?

Il n’y a pas de date de lancement officielle pour l’Oppo Find N2 au moment de la rédaction, mais comme le modèle original a fait ses débuts en décembre 2021, il y a de très bonnes chances que le nouveau modèle soit révélé en Décembre 2022.

Nous ne savons toujours pas s’il sortira du marché chinois, bien qu’il y ait de l’espoir car lorsque Oppo a lancé la série Reno 8 de milieu de gamme en Europe, Tech Advisor était présent lorsque le président des ventes et des services à l’étranger d’Oppo, Billy Zhang , a été interrogé sur la possibilité et a répondu “probablement”.

Combien coûtera le Oppo Find N2 ?

Comme pour la date de sortie, le prix reste un mystère. Nous nous tournons donc vers le modèle précédent pour trouver des indices. L’Oppo Find N coûte 7 699 ¥, ce qui équivaut à environ 1 055 $ / 920 £. Lorsque vous tenez compte des diverses taxes qui sont généralement appliquées aux appareils importés, cela le place à peu près au même niveau que les autres appareils pliables, tels que les suivants :

Nous avons vu les prix augmenter dans tout le secteur de la technologie au cours des derniers mois, principalement en raison des fluctuations des taux de change et de la forte inflation que connaissent divers pays. Il y a aussi la pénurie continue de processeurs, les prix de l’énergie affectés par l’invasion russe de l’Ukraine et toute nouvelle menace existentielle que le monde va affronter ensuite. Compte tenu de ces éléments, l’Oppo Find N2 pourrait bien être plus cher que le modèle qu’il remplace.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans l’Oppo Find N2 ?

Oppo n’a peut-être pas confirmé de détails jusqu’à présent, mais nous avons déjà vu des fuites détaillées concernant le Find N2. Une station de discussion numérique fiable et fiable a publié sur Weibo que le smartphone pliable serait alimenté par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui prendrait également en charge une date de sortie imminente car le Snapdragon 8 Gen 2 n’est pas loin et vous vous attendez à un top -jeu de puces de niveau supérieur dans ce type de téléphone.

Le message indique également qu’il y aura un écran interne LTPO AMOLED de 7,1 pouces fonctionnant à 120 Hz, ce qui le rendrait identique à l’Oppo Find N, bien que le rapport indique que «le brossage sur toute la hauteur des écrans internes et externes rend pour les lacunes. Cela pourrait perdre quelque chose dans la traduction (du chinois vers l’anglais via Google Translate), mais nous pensons que cela pourrait suggérer que la lunette du modèle d’origine sera allégée dans son successeur.

En dehors de cela, Digital Chat Station confirme que le capteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral reviendra et que le nouvel appareil vivra sur une batterie de 4520 mAh. Oppo peut également expérimenter un revêtement en similicuir pour le panneau arrière, bien que le message mentionne également le verre, nous devrons donc attendre et voir quel matériau l’emportera. Heureusement, le Find N2 peut être un peu plus léger que les 275 g de son ancêtre.

GSMArena rapporte que le nouvel appareil aura ColorOS 13 fonctionnant sur Android 13, tandis que les livrées disponibles seront en noir, blanc et vert (bien que ce soit du cuir ou du verre n’est pas confirmé).

Donc, il y a pas mal de choses à faire là-bas, et si les rumeurs s’avèrent vraies, nous ne tarderons pas à le savoir avec certitude. D’ici là, consultez notre guide des meilleurs smartphones actuellement disponibles pour voir quel type de concurrence l’Oppo Find N2 devra surmonter.