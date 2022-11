Oppo Find N2 arrivera en décembre, des captures d’écran divulguées confirment les rumeurs

Oppo devrait apporter deux nouveaux appareils pliables Find N – un clapet, provisoirement appelé Find N Flip et un Find N2 qui est censé être le successeur du dispositif de pliage horizontal de l’année dernière. Des rapports antérieurs suggéraient Color OS 13 prêt à l’emploi, et aujourd’hui, nous obtenons des captures d’écran divulguées pour le confirmer et éclairer davantage les spécifications.

Les images révèlent un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et un processeur qui semble correspondre au chipset Snapdragon 8+ Gen 1.













Captures d’écran Oppo Find N2

Le Find N2 devrait avoir MariSilicon X NPU, la solution interne d’Oppo pour la réduction du bruit AI, la vidéo 4K Ultra Night et d’autres améliorations de la caméra. Selon Digital Chat Station, un informateur populaire de Weibo, le nouveau pliable arrivera en décembre, tout comme son prédécesseur.

Il a également émis l’hypothèse que la gamme Oppo Reno9 sera introduite ce mois-ci, ce qui signifie que la société se prépare à une série d’annonces, suivies d’une poussée massive d’appareils sur le marché. Espérons que nous verrons ces nouveaux appareils s’échapper rapidement de la Chine et arriver sur la scène mondiale.

