Oppo fête ses 18 ans avec le lancement de la communauté mondiale Oppo

La marque technologique chinoise Oppo a eu 18 ans hier, et pour célébrer l’occasion, la société a lancé la communauté mondiale Oppo.

La communauté mondiale Oppo (communauté.oppo.com) agira comme un écosystème inclusif et ouvert pour tous les utilisateurs d’Oppo afin de leur faciliter l’engagement, l’interaction et le partage d’informations avec Oppo et entre eux.

La communauté servira également de plaque tournante pour différents programmes lancés par Oppo, notamment le programme des ambassadeurs de produits Oppo, le forum ouvert O-Chat et Oppo Lifesetter.

Le programme Oppo Product Ambassador offre aux utilisateurs la possibilité de découvrir les derniers produits et innovations d’Oppo avant les autres, tandis que le forum O-Chat permet aux utilisateurs du monde entier de parler des produits et technologies d’Oppo. L’Oppo Lifesetter, quant à lui, invite les utilisateurs à partager leurs histoires de vie pour aider et inspirer les autres.

Grâce à la communauté mondiale Oppo, Oppo a également l’intention de fournir aux utilisateurs et aux passionnés de technologie un moyen plus intuitif et pratique d’accéder aux informations et aux mises à jour sur Oppo et ses activités tout en leur fournissant un canal de communication avec les experts d’Oppo pour partager leurs expériences et leurs idées sur Oppo. produits et services.

De plus, la communauté mondiale Oppo fournira également aux utilisateurs d’Oppo dans le monde entier un canal efficace pour communiquer directement entre eux et parler de leurs expériences avec les services et produits d’Oppo.

En plus de lancer la communauté mondiale Oppo, Oppo a révélé qu’il exploite actuellement plus de 2 500 sites de service dans le monde et que du 10 au 12 de chaque mois, il offrira des avantages exclusifs à ses utilisateurs dans plus de 900 centres de service dans 24 pays. une partie de la journée de service Oppo. Ces avantages comprennent des réductions sur les services de réparation et des services de désinfection gratuits.

À l’occasion de son 18e anniversaire, Oppo a également publié une série de documentaires, qui racontent les histoires de ses employés ainsi que la croissance d’Oppo de leur propre point de vue. Tu peux regardez les documentaires ici.