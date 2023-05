Oppo ferme ses activités de développement de puces

Oppo a confirmé que sa filiale de puces basée à Shanghai, Zeku, serait fermée en raison de « l’incertitude de l’économie mondiale et de l’industrie des smartphones ». La société de conception de puces était responsable du développement de la série de puces MariSilicon qui comprenait la puce audio MariSilicon X ISP et MariSilicon Y.

Oppo a établi son activité de fabrication de puces en 2019 et a développé des coprocesseurs, des FAI, des modems, une gestion de l’alimentation et des puces audio en interne. Sur la base de spéculations, Oppo a investi plus de 1,4 milliard de dollars dans son activité de développement de chipsets.

