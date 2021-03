Les Oppo F19 Pro et F19 Pro + 5G dévoilés la semaine dernière sont maintenant disponibles à l’achat en Inde. Le F19 Pro est disponible dans les couleurs Crystal Silver et Fluid Black et dispose de deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go au prix de 21 490 INR (295 $ / 250 €) et 23 490 INR (325 $ / 270 €), respectivement. Vous pouvez en acheter un sur Amazon.in, Flipkart et les magasins de détail principaux à travers le pays.





Oppo F19 Pro

Le F19 Pro + 5G, quant à lui, est proposé dans une configuration unique de 8 Go / 128 Go, mais dispose de deux options de couleur: Space Silver et Fluid Black. Vous pouvez l’acheter sur Amazon.in et dans les magasins de détail principaux pour 25 990 INR (360 $ / 300 €).





Oppo F19 Pro + 5G

Les F19 Pro et F19 Pro + 5G ont des conceptions similaires et partagent les spécifications à l’exception du chipset, de la vitesse de charge et de la connectivité 5G. Le F19 Pro est livré avec un SoC Helio P95 et prend en charge une charge de 30W, tandis que le F19 Pro + 5G a une Dimensity 800U à la barre, charge jusqu’à 50W et prend en charge les réseaux 5G.

Les spécifications communes entre la paire F19 incluent un écran FullHD + Super AMOLED de 6,43 « , une caméra quad 48MP, une unité selfie 16MP, un scanner d’empreintes digitales intégré et une batterie de 4310 mAh. Le duo F19 exécute également ColorOS 11.1 basé sur Android 11. Vous pouvez suivre cette voie pour consulter les spécifications détaillées des F19 Pro et F19 Pro + 5G.