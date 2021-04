Oppo lancera l’Oppo F19 en Inde le 6 avril, a annoncé la société plus tôt dans la journée. Comme le nom du smartphone l’indique, l’Oppo F19 fera partie de la série F19 qui comprend les smartphones Oppo F19 Pro et Oppo F19 Pro Plus. L’événement en direct virtuel débutera à 12 h (midi) et les fans d’Oppo pourront regarder le flux en direct via les canaux YouTube, Facebook et Twitter d’Oppo. L’affiche promotionnelle révèle une triple configuration de caméra arrière, une découpe perforée pour la caméra selfie et un scanner d’empreintes digitales intégré. Nous pouvons également remarquer le plateau SIM et les bascules de volume sur le côté gauche du téléphone, et le bord inférieur abrite une prise audio de 3,5 mm, une grille de haut-parleur et un port USB Type-C pour le chargement. Il est également révélé que le fabricant chinois de smartphones collabore avec l’humoriste Zakhir Khan pour la promotion du prochain Oppo F19.

Oppo a également mis en place le microsite spécifique à l’Inde pour le téléphone qui révèle la présence d’une batterie de 5000 mAh avec une option de charge rapide de 33 W. Oppo affirme que 5 minutes de charge peuvent fournir 5,5 heures de temps de conversation. Pendant ce temps, Oppo F19 est répertorié sur le site Oppo Sri Lank qui révèle ses spécifications complètes. Selon la liste, le smartphone dispose d’un panneau d’affichage Full HD + AMOLED de 6,43 pouces, avec une luminosité de pointe de 800 nits, une densité de pixels de 409ppi et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Sous le capot, il porte un SoC Qualcomm Snapdragon 662, associé à 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage interne. D’autre part, l’Oppo F19 Pro et l’Oppo F19 Pro Plus portent respectivement les processeurs MediaTek Helio P95 et MediaTek Dimensity 800U. En termes d’optique, la configuration de la triple caméra arrière abrite une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. La caméra principale de l’Oppo F19 peut filmer des vidéos Full HD à 30 ips avec le support EIS.

Les autres fonctionnalités de l’Oppo F19 incluent Android 11, le déverrouillage du visage, la prise en charge de la double SIM, Bluetooth v5.0, le Wi-Fi double bande et la 4G LTE. Les détails des prix seront révélés le jour du lancement le 6 avril.