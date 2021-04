Oppo a rafraîchi la série Oppo F en Inde avec le nouveau Oppo F19. Comme le nom du smartphone l’indique, l’Oppo F19 côtoie les Oppo F19 Pro et Oppo F19 Pro Plus existants qui ont fait leurs débuts dans le pays le mois dernier. Contrairement à ses frères et sœurs Pro, le nouveau Oppo F19 vanille est livré avec trois caméras arrière. Cependant, il dispose d’une batterie plus grande de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W. Son prix en Inde est fixé à 18 990 Rs pour la seule variante de stockage 6 Go + 128 Go et les clients peuvent choisir entre les options de couleur Midnight Blue et Prism Black. Il est disponible en précommande dans le pays via divers canaux en ligne et hors ligne, sa première vente étant prévue le 9 avril.

En termes de spécifications, le tout nouveau Oppo F19 arbore un panneau d’affichage Full HD + AMOLED de 6,43 pouces, avec une luminosité de pointe de 800 nits, une densité de pixels de 409ppi et un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. Le panneau d’affichage a une découpe perforée dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie. Sous le capot, il porte un SoC Qualcomm Snapdragon 662, associé à 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage interne. Pour rappel, l’Oppo F19 Pro et l’Oppo F19 Pro Plus embarquent respectivement les processeurs MediaTek Helio P95 et MediaTek Dimensity 800U. En termes d’optique, la configuration de la triple caméra arrière abrite une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un jeu de tir de 16 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

La caméra principale de l’Oppo F19 peut filmer des vidéos Full HD à 30 ips avec le support EIS. L’application appareil photo de l’Oppo F19 est préchargée avec des modes tels que prise de vue de nuit, panorama, portrait, accéléré, ralenti, hypertexte et objectif Google.

LIRE AUSSI: Oppo F19 Pro, Oppo F19 Pro + lancés en Inde aux côtés du style de bande Oppo

Les autres fonctionnalités de l’Oppo F19 incluent Android 11, le déverrouillage du visage, la prise en charge de la double carte SIM, Bluetooth v5.0, le Wi-Fi double bande et la 4G LTE. Comme mentionné, il contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W.