Oppo et OnePlus arrêtent leurs ventes en Allemagne après un litige sur les brevets de Nokia

Oppo et OnePlus ont cessé de vendre des smartphones et des smartwatches en Allemagne, à la suite d’une décision de justice en faveur de Nokia, qui a poursuivi deux brevets essentiels standard (SEP).

Le site allemand d’Oppo semble stérile sans téléphones répertoriés, le site allemand de OnePlus affiche toujours les téléphones, mais le bouton “Acheter” a disparu et la page Store ne vend que des écouteurs et des accessoires. Brevet JUVE spécule qu’il s’agissait d’une décision volontaire, car la décision du tribunal a été rendue vendredi et Nokia n’aurait pas eu le temps d’appliquer une interdiction de vente.









Tous les téléphones et montres ont été supprimés des sites allemands d’Oppo et de OnePlus

Voici ce que Spenser Blank, directeur des communications de OnePlus, a écrit à Le bord: “Nous travaillons activement avec les parties concernées pour résoudre le problème juridique en cours. Bien que les ventes et le marketing des produits concernés soient suspendus, OnePlus reste engagé sur le marché allemand et poursuivra ses opérations. Pendant ce temps, les utilisateurs de OnePlus en Allemagne peuvent continuer à profiter de nos produits et services associés tels que les mises à jour logicielles régulières et notre service après-vente comme avant.

OnePlus et Oppo blâment les demandes de Nokia pour des « frais déraisonnablement élevés » pour les deux brevets. En 2018, Nokia et Oppo ont signé un accord de brevet pluriannuel, mais la relation a commencé à s’effondrer en 2021. Les deux SEP au centre du procès actuel sont EP19173705 et EP07826610. Oppo peut faire appel de la décision du tribunal, alors restez à l’écoute pour les mises à jour.

À l’heure actuelle, l’effet de la décision semble être limité à l’Allemagne, les sites Oppo et OnePlus dans d’autres pays européens ne sont pas affectés pour l’instant. De plus, c’est comme d’habitude sur Realme.com.

