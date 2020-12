Oppo a dévoilé sa série tant attendue Reno5 et la marque a également présenté des éditions spéciales du Nouvel An chinois de ses écouteurs Oppo Watch et Enco X TWS.





Éditions limitées Oppo Watch et Enco X

Les deux viennent dans des couleurs rouges avec la montre Oppo arborant un bracelet de montre rouge limité avec des détails exclusifs ainsi que des cadrans personnalisés.

L’Oppo Watch coûtera 1999 CNY (305 USD), tandis que les écouteurs Enco X coûteront 999 CNY (152 USD). Les ventes pour les deux tip-off le 29 décembre. Consultez notre avis sur Oppo Watch pour en savoir plus sur la première offre de smartwatch de la marque.