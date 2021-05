Oppo Enco Free2 annoncé avec ANC et 30 heures d’autonomie

Parallèlement à la nouvelle série Reno6, Oppo a annoncé une nouvelle paire d’écouteurs TWS appelée Enco Free2. Ceux-ci offrent une conception intra-auriculaire avec des embouts en silicone avec une suppression active du bruit et une autonomie de 30 heures.

Oppo affirme que l’Enco Free2 peut annuler jusqu’à 42 dB de bruit extérieur grâce à sa puissante fonction ANC. Le son passe par des haut-parleurs de 10 mm et est réglé en tandem avec Dynaudio. Il existe un support pour les codecs audio AAC et SBC.

Les écouteurs sont étanches à l’eau et à la poussière IP54. Ils se couplent via Bluetooth 5.2 et offrent un mode spécial à faible latence pour les jeux. La charge se fait via le port USB-C. Les Enco Free2 sont disponibles en noir et blanc et sont vendus au prix de 599 CNY (94 $). Les premières ventes en Chine sont prévues pour le 5 juin.