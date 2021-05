Oppo élargit son écosystème avec de nouveaux écouteurs TWS, des bracelets intelligents et des téléviseurs intelligents

Oppo a organisé un grand événement aujourd’hui, présentant un nouveau smartphone, simplement appelé Oppo K9 5G. La société a également dévoilé de nouveaux écouteurs TWS appelés Oppo Enco Air, un groupe appelé Oppo Band Vitality, et une nouvelle série de téléviseurs sous le nom Oppo Smart TV K9 – oui, tout comme le téléphone.

Oppo Enco Air

L’accessoire audio sans fil est une alternative plus légère à l’Oppo Enco X. Les écouteurs sont livrés avec un haut-parleur de 12 mm avec une bobine mobile de diaphragme composite plaquée en titane. Ils ont des batteries de 25 mAh, tandis que le boîtier apporte 440 mAh à la table, totalisant la lecture de musique jusqu’à 24 heures, dont 4 sur une seule charge.

L’Enco Air dispose également d’un mode de jeu désigné qui abaisse le Bluetooth à 47 ms. Les autres spécifications incluent la certification IPX4 contre les infiltrations d’eau, le poids de 3,75 g d’un seul bourgeon (40,4 g dans le cas) et des commandes tactiles pour le volume, les appels et le suivi des changements.

Le prix d’Oppo Enco Air est fixé à 249 CNY, soit environ 39 $. Il est déjà disponible en pré-commande sur JD.com et le site Web d’Oppo Chine en quatre couleurs: noir, bleu, blanc, vert.

Oppo a également taquiné Enco Buds, cependant, il n’y avait aucune spécification. La société a simplement déclaré que les têtes seraient lancées le 20 mai.

Oppo Smart TV K9

La gamme K9 de téléviseurs intelligents est entièrement nouvelle dans le portefeuille d’Oppo. Le téléviseur est disponible en trois tailles: 43 « , 55 » et 65 « . Ils ont quelques différences, mais voici ce qui est commun entre les trois: un chipset MT9652 avec un processeur quad-core et 2 Go de RAM.

Le plus petit des trois téléviseurs a une résolution de 1080p et un écran DLED avec 230 nits de luminosité. Cependant, les deux autres sont livrés avec 4K et 300 nits de luminosité, ainsi qu’une gamme de couleurs DCI-P3 à 93% et le 65 ”prend en charge la compensation dynamique MEMC de l’image.

Le modèle de 43 pouces possède deux haut-parleurs de 10 W et une mémoire interne de 8 Go, tandis que les variantes de 55 et 65 pouces sont mises à niveau vers des haut-parleurs de 15 W et doublent le stockage pour les films et les photos.

En ce qui concerne le prix, le 43 pouces coûte 1 799 CNY (275 USD), le frère du milieu est 1 999 CNY (310 USD), tandis que la plus grande diagonale coûte le plus – 3 299 CNY, soit environ 510 USD. Les prix peuvent être un peu plus bas si un client achète un smartphone Oppo K9.

Vitalité du groupe Oppo

La «vitalité» dans le surnom est traduite automatiquement, mais pourrait également être traduite par «jeunesse», qui est généralement une variante Lite du modèle vanille. Dans ce cas, nous avons une bande intelligente avec un écran AMOLED de 1,1 ”. Il existe une fréquence cardiaque continue, un moniteur SpO2 en temps réel et un suivi du sommeil. L’appareil a également une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Selon le site officiel, le Band Vitality peut vivre 14 jours avec une seule charge, même avec un suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24.

Disponible en bleu ou orange, le portable peut être pré-commandé maintenant à CNY149, soit seulement 23 $.

La source (en chinois)