Oppo dévoile OHealth H1, MariSilicon Y et Air Glass 2 à Inno Day 2022

Oppo a lancé son Inno Day annuel avec une présentation spéciale en ligne et a dévoilé trois produits uniques : le moniteur de santé OHealth H1, la puce MariSilicon Y et les lunettes Air Glass 2 AR.

À commencer par la deuxième puce développée sur mesure par Oppo après l’unité de traitement neuronal d’imagerie dédiée MariSilicon X. Le MariSilicon Y n’est pas un successeur, mais plutôt un système audio Bluetooth sur puce.

MariSilicon Y est l’un des premiers à utiliser la technologie de processus avancée N6RF, qui permet une augmentation de 50 % de la bande passante Bluetooth par rapport aux SoC Bluetooth actuels.

Cela se traduit par la capacité de transmettre de l’audio sans perte 24 bits/192 kHz via Bluetooth, selon Oppo, c’est une première pour l’industrie.

Ensuite, Oppo a annoncé la marque OHealth et le premier produit sous-jacent – le moniteur de santé OHealth H1. Il peut surveiller l’oxygène sanguin d’un membre de la famille, effectuer un ECG (électrocardiogramme), une auscultation cardiaque et pulmonaire (pour quoi votre médecin utilise le stéthoscope), vérifier la fréquence cardiaque et la température corporelle, ainsi que suivre votre sommeil.











Le moniteur OHealth H1

Le OHealth H1 ne pèse que 95 g et a un design ovale avec des bords arrondis. Il combine les données surveillées avec les algorithmes de santé d’Oppo pour fournir un aperçu détaillé de la santé. Le moniteur pourra partager ces données avec les médecins, ainsi qu’avec les hôpitaux et les cliniques.











Le OHealth H1 en action

Enfin, Oppo a annoncé l’Air Glass 2, son dernier produit de réalité assistée. Air Glass 2 ne pèse que 38 g mais présente une conception robuste. Oppo dit qu’il utilise la première lentille de guide d’ondes à diffraction SRG en résine au monde, qu’il a lui-même développée.

Les verres prendront en charge la correction de la vue, tandis que les montures seront davantage personnalisables.

L’Air Glass 2 d’Oppo pourra passer des appels, effectuer une traduction en temps réel, offrir une navigation basée sur la localisation, convertir la voix en texte pour les personnes malentendantes, etc.