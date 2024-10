Oppo dévoile le Find X8 et le Find X8 Pro avec une configuration unique de double caméra périscope-téléobjectif | Actualités technologiques

Oppo, propriété de BBK Electronics, a récemment dévoilé le Find X8 et le Find X8 Pro en Chine le 24 octobre. Le chef de produit de la société pour la série Find, Zhou Yibao, a déclaré que la série Find X8 est équipée du système de caméra principal de Hasselblad.

Les téléphones phares de la série Find X8 seront alimentés par le chipset MediaTek Dimensity 9400, la variante Pro recevant un bouton de type iPhone 16 sur la droite qui vous permet d’ouvrir rapidement l’appareil photo. Alors que le Find X8 Pro contient un écran AMOLED 1,5K incurvé de 6,78 pouces, le Find X8 dispose d’un écran AMOLED plat 1,5K légèrement plus petit de 6,59 pouces. La rumeur veut que ces écrans offriront jusqu’à 2 300 nits en mode haute luminosité et seront protégés par Corning Gorilla Glass Victus 2.

Comme son prédécesseur, la série Oppo Find X8 dispose d’un îlot de caméra circulaire à l’arrière avec la marque Hasselblad visible ainsi qu’un curseur d’alerte. Dans un article récent sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, Zhou Yibao a confirmé que le Find X8 Pro sera le premier téléphone du secteur à disposer d’un double objectif périscope, le nouveau téléobjectif offrant des détails améliorés et un rendu plus naturel lors des prises de vue à distance.

La série Oppo Find X8 est alimentée par le chipset MediaTek Dimensity 9400. (Source de l’image : Oppo Chine)

Le Find X8 dispose d’une configuration à triple caméra composée d’un capteur principal de 50MP, d’un appareil photo ultra-large de 50MP et d’un téléobjectif de 50MP. Selon le site Web d’Oppo China, le Find X8 Pro contient une configuration à quatre caméras avec un appareil photo principal de 50 MP en plus d’un capteur ultra-large de 50 MP, un objectif périscope de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 6x et un zoom numérique 120x.

Du côté de la batterie, le Find X8 aura une batterie de 5,630 mAh tandis que le Find X8 Pro aurait une batterie plus grande de 5,9120 mAh. Les deux téléphones prennent en charge une charge rapide de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Pete Lau, vice-président directeur et chef de l’offre de produits chez Oppo a également confirmé que ces appareils fonctionneront sur ColorOS 15 basé sur Android 15 prêt à l’emploi.

L’Oppo Find X8 et le Find X8 Pro commencent respectivement à 4 199 yuans et 5 999 yuans, ce qui correspond approximativement à environ Rs 49 609 et Rs 70 875. Bien que la société ait confirmé que le Find X8 et le Find X8 Pro seront disponibles dans le monde entier, y compris en Inde, la date de lancement n’est pas connue, ce qui signifie que cela pourrait se situer entre quelques semaines ou quelques mois.