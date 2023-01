Oppo dévoile le calendrier de déploiement mondial de ColorOS 13 pour le premier trimestre 2023

Oppo a publié son calendrier mondial pour la mise à jour des modèles existants vers ColorOS 13 (Android 13) pour les trois premiers mois de la nouvelle année. Ceci est similaire au calendrier pour la Chine, bien qu’il ait un calendrier plus précis pour certaines régions.

Le processus de mise à jour prend du temps – par exemple, Oppo a commencé à mettre à jour la série Find X5 et les anciennes séries Find X3 en décembre, mais le déploiement est toujours en cours. Il existe de nombreux marchés et de nombreux opérateurs à couvrir, donc certains utilisateurs utilisent déjà ColorOS 13, d’autres attendent toujours la mise à jour – votre téléphone l’a-t-il reçu ?

Quoi qu’il en soit, le plan pour Q1 comprend également plusieurs générations de séries Reno – Reno8, Reno7, Reno6 et même Reno5 à partir de 2020 (ceux lancés avec ColorOS 11). De plus, les séries de téléphones F, K et A attendent le nouveau logiciel.

Certains téléphones passent de la version bêta à la version stable – les Oppo Find X2 et X2 Pro étaient toujours dans la colonne bêta en décembre, mais à partir du 13 janvier, certaines régions recevront la version stable. Notez que dans d’autres régions, les mises à jour X2 et X2 Pro doivent encore fonctionner et resteront en version bêta pour le moment.

