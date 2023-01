Oppo dévoile la feuille de route de la mise à jour de ColorOS 13 pour le premier trimestre 2023

Oppo a dévoilé sa feuille de route de mise à jour ColorOS 13 pour le premier trimestre 2023 pour 19 appareils, dont 10 recevront la mise à jour stable.

Parlons d’abord de la mise à jour stable de ColorOS 13. Il commencera à être déployé à partir du 12 janvier 2023 et six smartphones le recevront à cette date : Find X2 Pro, Find X2, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Find X2 League of Legends Edition, Ace2 et Ace2 EVA Limited Edition.

Le 13 janvier 2023, les K10x 5G et K10 Pro 5G recevront le ColorOS 13 stable, avec le déploiement final du mois commençant le 31 janvier 2023, pour Oppo Pad et Oppo Pad Artist Limited Edition.

En parlant de la version bêta, Oppo commencera à recruter des testeurs bêta ColorOS 13 pour Reno7 5G, Reno7 New Year Edition, K9s et K10 Vitality Edition à partir du 11 janvier 2023. Le recrutement pour ColorOS 13 bêta pour Reno5 K 5G et K9 commencera en février 2023 et pour K9 Pro 5G, K9x 5G et A55 5G en mars 2023.

Notez que cette feuille de route concerne la Chine et que le calendrier des appareils dans d’autres pays pourrait être différent.

Vous pouvez lire notre examen pratique de ColorOS 13 pour en savoir plus sur le dernier skin Android personnalisé d’Oppo.

Via (en chinois)