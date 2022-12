Oppo dévoile la chronologie officielle de la mise à jour de ColorOS 13 pour décembre (versions stables et bêta)

Un grand nombre de téléphones Oppo seront mis à jour vers ColorOS 13 ce mois-ci. Cela inclut les téléphones qui recevront la version stable ainsi que les téléphones dont le firmware a encore besoin d’un peu de travail (ceux-ci recevront la version bêta à la place). Encore une fois, c’est la liste juste pour le mois de décembre.







Le calendrier officiel de déploiement de ColorOS 13 pour décembre 2022

Oppo prévient que le calendrier est approximatif et qu’il peut y avoir des retards imprévus pour des modèles spécifiques dans certains pays pour certains transporteurs. De plus, le calendrier de mise à jour des modèles exclusifs aux opérateurs dépend des opérateurs eux-mêmes.

Dans cet esprit, voici la chronologie. Les modèles haut de gamme récents passeront à ColorOS 13 au cours des deux prochaines semaines, puis l’attention se tournera vers les modèles plus anciens et bas de gamme. Notez que certaines mises à jour couvrent tous les territoires, tandis que d’autres arriveront pays par pays.

Mises à jour stables de ColorOS 13

En cours

A partir du 15 décembre

A partir du 21 décembre

A partir du 28 décembre

A partir du 29 décembre

De nombreux téléphones subiront des tests bêta ce mois-ci avant que la version stable ne soit prête. Voici la liste. Il y a un certain chevauchement avec la liste ci-dessus car le micrologiciel de certaines variantes régionales n’est pas prêt pour les heures de grande écoute. Remarque : le déploiement du logiciel bêta se fera lot par lot.

ColorOS 13 bêta

En cours

A partir du 9 décembre

A partir du 23 décembre

Si vous souhaitez en savoir plus sur la modification ColorOS 13 d’Oppo d’Android 13, consultez notre examen pratique. De plus, il y a pas mal de téléphones (et tablettes) Oppo qui restent sur la liste d’attente, leur mise à jour arrive au premier semestre 2023 (plus de détails sur le Page Officielle).

