Oppo dévoile deux nouveaux pliables et un est lancé dans le monde entier

Oppo a dévoilé le Find N2 et le Find N2 Flip, une paire de nouveaux téléphones pliables qui sont lancés maintenant en Chine – et l’un d’eux arrivera également en Europe l’année prochaine.

Le Find N2 Flip est un rival compact du Galaxy Z Flip 4 de Samsung et du Motorola Razr 2022, et c’est ce modèle qu’Oppo lancera à l’international – avec le Find N2 plus grand, de style livre, qui devrait rester uniquement en Chine “pour l’instant”.

Le Flip fera son chemin vers les marchés internationaux, y compris “la plupart des pays d’Europe” au premier trimestre 2023, bien qu’il soit peu probable que le téléphone se rende jusqu’en Amérique du Nord. Un représentant d’Oppo a donné à Tech Advisor une explication simple pour donner au Flip un lancement à l’étranger : les téléphones à clapet sont “super populaires”.

Le Z Flip 4 de Samsung a dépassé les prévisions de l’entreprise, ce qui l’aurait conduit à remanier les objectifs de production pour les pliables de 2023 afin de produire quatre fois plus de modèles Z Flip 5 que d’unités Z Fold 5. Oppo espère partager ce succès, tout en reconnaissant que le logiciel plus simple du Flip facilite l’adaptation à un marché mondial par rapport au Find N2 standard.

Comparé au dernier téléphone à clapet de Samsung, le Find N2 Flip contient un écran externe nettement plus grand, orienté verticalement pour mieux ressembler à l’écran principal. Oppo affirme que cela le rend plus intuitif et mieux adapté pour servir de viseur pour les caméras du téléphone.

En parlant de cela, la caméra principale de 50Mp ici, avec un capteur Sony IMX890 et une stabilisation optique d’image (OIS), devrait dépasser le tireur du rival Samsung. Il n’est rejoint que par un seul ultra large, avec une caméra selfie perforée intégrée à l’écran interne.

De même, la batterie plus grande et la charge plus rapide de 44 W donneront un avantage au téléphone à clapet d’Oppo, bien que des questions subsistent quant à savoir si le chipset MediaTek Dimensity 9000+ personnalisé utilisé ici peut s’avérer aussi efficace que le Snapdragon 8+ Gen 1 préféré par la société coréenne.

Étrangement, c’est cette puce utilisée dans le Find N2 standard, qui contient également une batterie plus grosse et une charge encore plus petite de 67 W. Il partage son appareil photo principal avec le Flip, mais ses appareils photo ultra larges 48Mp et téléobjectif 2x 32Mp en font confortablement la meilleure option pour la photographie.

Le plus grand attrait du Find N2 est sans doute sa conception révisée. Le premier pliable d’Oppo était déjà l’un de nos favoris pour sa construction et sa charnière légères mais robustes qui lui permettaient de se fermer sans espace.

Maintenant, Oppo a mis à jour cette charnière Flexion pour améliorer la durabilité et rendre le pli de l’écran «pratiquement invisible», tandis que de nouveaux matériaux de construction ont fait du Find N2 un impressionnant 42g plus léger que son prédécesseur – et, comme Oppo tenait à le souligner, même légèrement plus léger que l’iPhone 14 Pro Max.

Le Find N2 fera face à une concurrence féroce en Chine, où le Galaxy Z Fold 4 de Samsung est rejoint par des Xiaomi Mix Fold 2 et Vivo X Fold, sans parler des pliables de Huawei et de son ancienne filiale Honor.

Oppo n’est que la quatrième entreprise à lancer un téléphone à clapet pliable jusqu’à présent – après Samsung, Motorola et le P50 Pocket de Huawei – il est donc facile de comprendre pourquoi la concurrence plus légère et l’intérêt évident des consommateurs en ont fait le meilleur choix pour un lancement international.

Néanmoins, la société devra surmonter la combinaison de l’avantage du premier arrivé de Samsung et de la forte présence de la marque à l’étranger si elle espère faire une percée sur le marché pliable en plein essor.

Les deux téléphones ont été dévoilés lors de l’événement annuel Inno Day d’Oppo, où la veille, la société a dévoilé le MariSilicon Y – une puce audio Bluetooth conçue pour apporter un son haute résolution sans perte aux écouteurs et haut-parleurs sans fil – ainsi qu’une deuxième génération de son Air Glass augmenté lunettes de réalité.