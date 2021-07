Oppo dévoile de nouvelles technologies de recharge

Aujourd’hui, Oppo a annoncé ses nouvelles technologies de charge, qui visent à assurer la sécurité de la batterie pendant la charge rapide.

Oppo affirme qu’en utilisant son matériel et son logiciel d’IA, une batterie n’aura perdu que 20% de sa capacité après 1500 cycles, ce qui dépasse les exigences de 300%.

À commencer par la double cellule de chaîne interne, qui regroupe deux cellules dans un boîtier de batterie. Une couche de polymère permet aux deux cellules de fonctionner indépendamment l’une de l’autre.

Une puce de détection de sécurité de batterie est explicite. Il recherchera les chutes de tension anormales et vous avertira si vous devez faire vérifier ou remplacer la batterie.

La charge intelligente promet de réguler dynamiquement le meilleur courant de charge pour différents types de capacités de batterie et d’adaptateurs de charge. Il négociera le meilleur courant avec la chaleur admissible la plus faible.

En parlant de chaleur, Oppo dit avoir réussi à réduire de moitié la production de chaleur en utilisant un fusible à faible impédance.

Et pour la première fois, Oppo implémentera du nitrure de gallium dans les circuits de ses téléphones (probablement des chargeurs également). Le GaN offre une meilleure résistance à la tension que le silicium, ce qui en fait des chargeurs plus petits et est plus efficace pour transférer le courant, ce qui signifie qu’il perd moins d’énergie à chauffer.

Enfin, Oppo affirme qu’en utilisant ces technologies, la charge de 65 W est désormais 20% plus rapide, réussissant à recharger une batterie de 4 500 mAh en 30 minutes.

Oppo n’a pas parlé de produits à venir qui utiliseront ces technologies, nous devrons donc attendre et voir.

La source | Passant par