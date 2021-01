Oppo détaille le système AI Highlight Video qui alimente la caméra de Reno5 Pro 5G

Oppo fait progresser les appareils photo mobiles depuis des années maintenant, en proposant des téléphones mémorables comme l’Oppo Find 7 et des exemples plus récents tels que le zoom Reno 10x et Find X2 Pro. Maintenant, la société se prépare à lancer l’Oppo Reno5 Pro 5G en Inde le 18 janvier. Mais d’abord, la société voulait parler de la sauce secrète derrière la caméra du téléphone.

La caméra est soutenue par le système Full Dimension Fusion Portrait Video, dont une partie est la vidéo AI Highlight. Il utilise l’IA pour examiner les conditions d’éclairage de la scène et appliquer l’algorithme approprié – Ultra Night Video ou Live HDR.

Le système utilise des algorithmes adaptatifs pour améliorer la luminosité et la plage dynamique de l’image tout en réduisant le bruit. Ceci est utilisé à la fois pour les prises de vue nocturnes et les conditions diurnes difficiles.

La réduction adaptative du bruit combine la fusion multi-images habituelle avec la réduction temporelle du bruit – essentiellement, en utilisant les images précédentes (ajustées pour compenser le mouvement de la caméra). Cela permet également au système de réduire les images fantômes dues aux mouvements rapides.

Au total, le traitement prend 20 millisecondes. Par rapport au système de traitement d’image précédent, AI Highlight Video utilise 40% d’énergie en moins mais améliore la luminosité et la clarté de l’image.

L’Oppo Reno5 Pro 5G sera le premier téléphone en Inde à être alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 1000+. C’est exactement ce chipset qui exécutera les algorithmes de traitement de AI Highlight Video.

Le téléphone (qui a déjà été lancé en Chine et se dirige également vers les marchés mondiaux) comprend également un appareil principal de 64 MP plus un appareil photo ultra large de 8 MP à l’arrière ainsi qu’un appareil photo de 32 MP à l’avant. Il dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une batterie de 4 350 mAh avec une charge rapide de 65 W.

Dans le même ordre d’idées, l’application Soloop d’Oppo, qui utilise l’IA pour automatiser la partie difficile du montage vidéo, compte désormais plus de 40 millions d’utilisateurs, qui ont partagé plus de 60 millions de vidéos en un an et demi depuis ses débuts.