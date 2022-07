Oppo détaille ce qui rend l’écran du Find X5 Pro spécial

L’écran d’un téléphone est extrêmement important car c’est votre principal point d’interaction avec lui et tous ses entrailles. Votre combiné peut avoir le meilleur chipset et les meilleurs appareils photo, mais si l’écran n’est pas très bon, vous le remarquerez certainement – après tout, vous le regardez chaque fois que vous utilisez votre téléphone.

Comme vous le savez peut-être, il existe actuellement deux technologies d’écran principales sur le marché, et les dalles IPS ont pour la plupart perdu du terrain au profit des OLED, en particulier dans le haut de gamme. Mais tous les OLED ne sont pas identiques – oui, ils ont tous les noirs d’encre, grâce au fonctionnement des pixels, mais à part cela, un OLED n’est pas nécessairement de qualité égale à l’autre.

Oppo le sait bien sûr, c’est pourquoi il a choisi d’équiper son dernier smartphone phare, le Find X5 Pro, d’une dalle OLED de très haute qualité, parfaitement adaptée à son prix encore tout sauf abordable. Nous avons les chiffres dans nos pages de spécifications, mais ils ne racontent que la moitié de l’histoire – bien sûr, il s’agit d’un panneau 120 Hz avec une résolution de 1440×3216, il a donc le taux de rafraîchissement le plus courant et l’une des résolutions les plus élevées du marché.

Et oui, vous avez peut-être entendu parler de LTPO2 et avez peut-être une idée qu’il s’agit de faire varier dynamiquement le taux de rafraîchissement, mais dans quelle mesure exacte ? De même, que se passe-t-il avec le fait que ce panneau peut afficher 1 milliard de couleurs ? Comment cela affecte-t-il votre expérience quotidienne d’utilisation du Find X5 Pro ? Nous étions curieux et heureusement, Oppo nous a fourni quelques réponses.

Au-delà du simple nombre, 1 milliard de couleurs signifie que le Find X5 Pro peut vous montrer des tons de peau naturellement rendus, non dilués par des nuances qui font paraître les gens irréalistes. Mais ce n’est pas tout – votre perception des couleurs change en fonction de la température de couleur et de l’intensité de l’éclairage ambiant autour de vous. Ainsi, le Find X5 Pro modifie automatiquement sa reproduction des couleurs pour correspondre aux changements les plus infimes de la lumière ambiante, tout en adaptant également la gamme de couleurs utilisées pour correspondre au contenu.

Le panneau est capable d’afficher 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3, ce qui est nettement plus large que la norme précédente, sRGB. Un étalonnage minutieux garantit que la cible est atteinte très précisément, comme nos tests en laboratoire peuvent le confirmer. Le Find X5 Pro a un étalonnage des couleurs multipoint, de sorte que son écran n’est pas conçu pour être le meilleur uniquement à un niveau de luminosité spécifique, mais peut s’adapter à toutes les conditions tout en offrant une qualité exceptionnelle.

En parlant de luminosité, il y en a aussi beaucoup, car j’ai pu tester dans des conditions réelles lors d’un voyage à Paris le mois dernier. Il peut “seulement” culminer à 1 300 nits, mais cela reste inégalé par la plupart des téléphones jamais produits, et c’est également suffisant pour rendre l’écran visible même les jours les plus ensoleillés.

À l’autre extrémité du spectre, dans une pièce sombre la nuit, vous voulez que l’écran de votre téléphone soit aussi sombre que possible, afin qu’il ne soit pas douloureux à regarder. Cet affichage descend à 20 nits, ce qui permet une lecture ou un visionnage vidéo confortable même dans l’obscurité totale, sans aucune sensation de brûlure pour les yeux. À tout cela s’ajoute le filtre de lumière bleue, qui fonctionne bien pour supprimer la lumière froide dure et vous offrir un ton plus chaud qui n’affecte pas votre sommeil.

La luminosité automatique a 8192 niveaux à parcourir, ce qui signifie en pratique que vous ne le sentirez jamais trop sauter dans les deux sens – le nombre de niveaux permet de nombreux réglages fins. Le panneau est même réglé pour correspondre à la façon dont nos yeux perçoivent la lumière, qui est logarithmique – dans une pièce sombre, tout changement très léger est perçu comme énorme, tandis qu’à l’extérieur par une journée ensoleillée, des sauts beaucoup plus importants ne sont même pas enregistrés.

Il existe 12 modes de mise à l’échelle pour la modification de la luminosité, chacun d’entre eux modifiant la vitesse à laquelle la puissance d’affichage change en fonction du niveau actuel. Le résultat final de toute cette science emballée dans l’écran est que vous le percevrez toujours comme s’adaptant en douceur à votre environnement, sans jamais offenser en étant trop lumineux ou trop faible alors qu’il ne devrait pas l’être.

Plongeons maintenant dans cette technologie LTPO2. Le taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz peut descendre à 1 Hz pour le contenu statique, utiliser 60 Hz pour les applications qui souhaitent spécifiquement ce taux de rafraîchissement et aller jusqu’à 120 Hz pour un défilement ultra fluide dans la mesure du possible.

Comme il n’est pas toujours bloqué à 120 Hz, vous ne consommez pas l’énergie associée lorsque vous n’en avez pas besoin – et cela, associé à la cellule de 5 000 mAh, se traduit par une très bonne autonomie de la batterie. Et c’est sans aucun compromis sur la douceur perçue, car même avec toute cette économie d’énergie, le Find X5 Pro reste l’un des smartphones les plus fluides de l’année. Toute cette commutation de taux de rafraîchissement en arrière-plan n’est pas quelque chose que vous remarquerez jamais.

C’est, sans surprise, le meilleur écran qu’Oppo ait jamais eu dans un téléphone, et c’est aussi l’un des taux de rafraîchissement les plus adaptables du marché à l’heure actuelle. Il prend également en charge HDR10+, ainsi que la mise à l’échelle HDR pour le contenu non HDR si vous aimez cela. Et au-dessus se trouve une feuille de Gorilla Glass Victus, le verre d’écran le plus résistant disponible pour les fabricants d’appareils Android, protégeant l’écran légèrement incurvé des chutes et des rayures.

Si vous voulez en savoir encore plus sur l’Oppo Find X5 Pro, ne manquez pas notre test approfondi.