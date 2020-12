Oppo a annoncé que sa prochaine série phare Find X intégrera le SoC Qualcomm Snapdragon 888 nouvellement lancé. Bien que la société chinoise de smartphones n’ait pas clarifié le surnom, des rapports précédents ont souligné que la gamme s’appellerait la série Oppo Find X3. De plus, Oppo a révélé que la prochaine série Find X serait lancée au premier trimestre (janvier à mars) de 2021. La prochaine gamme Find X est censée inclure la vanille Find X3 et Find X3 Pro, similaire à l’Oppo Find X2 et Trouvez les smartphones X2 Pro lancés en mars de cette année.

Parlant du partenariat entre Oppo et Qualcomm sur le SoC Snapdragon 888, Alen Wu, vice-président de la société, a déclaré que le dernier processeur mobile débloquerait des capacités 5G avancées que plusieurs OEM ont progressivement adoptées. «La dernière plate-forme mobile Snapdragon 888 5G de Qualcomm Technologies offre d’énormes améliorations à l’expérience de la 5G, de l’imagerie et de l’IA. Nous sommes ravis d’être l’un des premiers à lancer un smartphone phare avec Snapdragon 888 au premier trimestre de 2021», a ajouté Wu au Snapdragon Tech Summit 2020. Actuellement, Xiaomi a confirmé que ses prochains smartphones Mi 11 utiliseraient le SoC Snapdragon 888. Realme a également annoncé que la société utiliserait le nouveau processeur mobile Qualcomm; cependant, le nom du smartphone reste flou.

Le SoC Qualcomm Snapdragon 888 qui a été dévoilé hier soir succède au SoC Snapdragon 865+ qui alimente plusieurs appareils phares tels que l’Asus ROG Phone 3 et le Samsung Galaxy Note 20 (certaines régions). Le Snapdragon 888 exécute le modem Qualcomm Snapdragon X60 5G de troisième génération qui offre une compatibilité 5G mondiale avec prise en charge à la fois de mmWave et de sub-6 sur toutes les principales bandes du monde. Il intègre également le moteur Qualcomm AI de sixième génération qui est accompagné d’un nouveau processeur Qualcomm Hexagon pour offrir de nouvelles expériences d’intelligence artificielle (IA). En termes de graphismes, il est accompagné du dernier GPU Qualcomm Adreno ainsi que de pilotes GPU pouvant être mis à jour, pour rendre les fréquences d’images de jeu jusqu’à 144 images par seconde. De plus, le SoC Snapdragon 888 est censé offrir une expérience de caméra améliorée.

Auparavant, Oppo avait révélé que la prochaine série Find X (probablement appelée série Find X3) aurait un écran 10 bits natif au lieu de panneaux 8 bits dans l’Oppo Find X2, pour offrir une expérience d’affichage améliorée.