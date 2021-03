Oppo confirme que Find X3 Pro est lancé la semaine prochaine avec Snapdragon 888

Oppo a confirmé qu’il dévoilerait le Find X3 Pro jeudi prochain, confirmant que le nouveau téléphone phare sera alimenté par le chipset Snapdragon 888.

Le lancement de Find X3 Pro sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube d’Oppo à partir de 11h30 GMT le 11 mars, et parallèlement à la confirmation du chipset de premier plan, Oppo a également taquiné qu’il s’agirait de son «premier smartphone de bout en bout d’un milliard de couleurs. «

L’engagement fait écho aux promesses de la société chinoise lors de l’événement Oppo Inno Day de l’année dernière, lorsqu’il a affirmé que le Find X3 Pro ne se vanterait pas seulement de l’écran couleur 10 bits vu dans Find X2 Pro de l’année dernière, mais qu’il prendrait en charge la couleur 10 bits pour les images. et la vidéo pour chaque étape de la caméra, en passant par l’encodage et le stockage, et se terminant à l’écran.

Grâce aux fuites, nous avons une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre du Find X3 Pro à son arrivée. Il est prévu de disposer d’un écran OLED 6,7 pouces à 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour rejoindre le Snapdragon 888, et une charge filaire ultra-rapide de 65 W avec une charge sans fil de 30 W.

Plus intéressante est la spécification de la caméra. Le Pro utilisera supposément le capteur 50Mp IMX766 de Sony pour ses objectifs principaux et ultra-larges. Encore plus inhabituel, des fuites affirment qu’Oppo n’essaiera pas d’améliorer l’objectif périscope à zoom 5x dans Find X2 Pro de l’année dernière, mais le troquera à la place pour une caméra télémacro 25x.

Si c’est vrai, ce sera une décision audacieuse. Samsung, Huawei et Xiaomi se sont battus pour le meilleur objectif zoom au cours de l’année dernière, dans une guerre qu’Oppo a en fait aidé à démarrer avec son propre Reno 10x Zoom en 2019. Pivoter vers un objectif macro à la place peut s’avérer controversé – bien que peut-être pas plus controversé que le design du téléphone, que vous pouvez voir dans ce rendu partagé par le pronostiqueur Evan Blass.







Image: Evan Blass



Curieusement, alors que l’annonce de lancement d’Oppo pour le Royaume-Uni ne mentionne que le haut de gamme Find X3 Pro, l’événement est présenté comme le «lancement mondial de la série Find X3».

Des fuites auparavant ont pointé vers jusqu’à quatre téléphones Find X3, le Pro étant rejoint par un Find X3 vanille aux côtés d’un Neo et Lite. Des spéculations récentes ont suggéré que le modèle Find X3 régulier pourrait être une exclusivité Chine, mais nous nous attendons toujours à voir au moins le lancement de Lite et Neo au Royaume-Uni et en Europe, bien que des fuites suggèrent qu’il s’agirait simplement de versions renommées. respectivement des Oppo Reno 5 et Reno 5 Pro + exclusifs en Asie.

Nous en saurons plus lorsque la série Find X3 sera dévoilée jeudi prochain, mais consultez notre tour d’horizon complet des fuites et des rumeurs de la série Find X3 entre-temps. Il sera lancé le lendemain du dévoilement de l’Asus ROG Phone 5, et avant cela, les Nubia Red Magic 6, Realme GT et Redmi Note 10 devraient tous être lancés ce jeudi 4 mars. Vraiment, la saison téléphonique est à nos portes.