Oppo confirme le design du Find X8 et du Find X8 Pro dans le teaser officiel

Oppo lancera la série Find X8 le 24 octobre et grâce à une fuite massive, nous savons déjà à quoi ressembleront les téléphones. Maintenant que le mystère est levé, la société a publié les téléphones sur sa boutique en ligne, confirmant ainsi les rendus de presse d’hier.

Les Find X8, Find X8 Pro, Pad 3 Pro et Enco X3 sont disponibles dans la boutique Oppo en Chine, et nous avons découvert que la Watch X fera également son apparition avec un nouveau bracelet Arctic Grey.

Oppo Find X8 sera un appareil avec une façade, un dos et un cadre plats, tandis que le Find X8 Pro dispose d’un écran quad-incurvé avec un cadre ergonomiquement incurvé. Selon Pete Lau, vice-président senior chez Oppo, les téléphones auront une répartition équilibrée du poids malgré les énormes caméras au sommet.

Le Find X8 aura un écran de 6,59″, un corps de 193 g et un profil de 7,84 mm. Le Pro aura un écran de 6,78″, pèsera 215 g et mesurera 8,24 mm d’épaisseur.

Comme nous nous y attendions, l’Oppo Enco X3 est le même que le OnePlus Buds Pro 3, tandis que le Pad 3 Pro s’est révélé être vendu en Chine dans quatre combinaisons de mémoire : 8/256 Go, 12/256 Go, 16/512 Go et une version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

