Oppo confirme 11 appareils prêts à recevoir la mise à jour Android 14

Oppo Benelux a confirmé une courte liste de 11 téléphones qui devraient recevoir Android 14. Les téléphones en question comprennent les deux derniers appareils de la série Find X et quatre membres chacun pour les séries Reno et Oppo A.

Voici la liste complète fournie :

La liste a été confirmée par Oppo Benelux à DroidApp bien qu’Oppo ait hésité à confirmer quand son déploiement d’Android 14 devrait commencer. N’oubliez pas non plus que cette liste est régionale pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et que les appareils éligibles peuvent différer dans d’autres régions du monde.

Google a récemment publié sa troisième version bêta du développeur Android 14 et nous attendons une version finale en août.

Source (en néerlandais)