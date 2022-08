Oppo ColorOS 13 sera lancé ce mois-ci

Oppo a confirmé qu’il lancera son prochain skin Android, ColorOS 13, le jeudi 18 août 2022.

La société a annoncé en mai que la version bêta d’Android 13 serait déployée sur l’Oppo Find X5 Pro (le téléphone phare de la série Find X5), ainsi que sur le téléphone pliable, le Find N, qui est actuellement une exclusivité chinoise. téléphoner.

La version bêta est désormais disponible pour un nombre très limité de personnes qui peuvent s’inscrire via le menu des paramètres sous « À propos de l’appareil » sur leur appareil compatible et en sélectionnant « Versions d’essai ».

Oppo a taquiné que ColorOS 13 se concentrera sur les éléments de sécurité et de confidentialité dont dispose Android 13. Oppo n’a pas donné plus de détails, mais les développeurs XDA ont publié une fonctionnalité sur Android 13 introduisant la prise en charge de DNS sur HTTPS (DoH en abrégé), plutôt que le DNS standard sur TLS (DoT).

Cela devrait rendre presque impossible pour les attaquants de surveiller ou de bloquer les requêtes DoH – Les développeurs XDA expliquent comment il s’agit de la même technologie que les navigateurs tels que Mozilla Firefox et Google Chrome utilisent.

Oppo a également déclaré que ColorOS 13 fournira plus de fonctionnalités de personnalisation, similaires à Material You de Google. Encore une fois, aucun détail n’a été mentionné, mais Android 13 inclura des icônes d’application thématiques qui correspondent à la palette de couleurs d’un téléphone.

La productivité sera également un facteur important dans ColorOS 13, avec Oppo adaptant l’expérience pour des écrans plus grands et offrant une connectivité plus efficace entre plusieurs appareils.

Nous avons déjà quelques détails sur OxygenOS 13, le prochain OS de OnePlus. Oppo et OnePlus appartiennent à la même société mère et, à ce titre, nous pouvons voir certaines fonctionnalités partagées dans les deux systèmes d’exploitation. Certaines des têtes d’affiche d’OxygenOS 13 incluent une “conception aquamorphique” basée sur l’apparence de l’eau, un lanceur intelligent et un support audio spatial.

Vous pouvez vous connecter au lancement de ColorOS 13 sur YouTube d’Oppo et Twitter chaînes le 18 août à 12h BST / 6h HE / 13h CET.