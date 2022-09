Oppo cessera d’inclure des chargeurs avec certains appareils à partir de l’année prochaine

Lors de l’événement de lancement européen de la série Oppo Reno8, Billy Zhang, vice-président des ventes et des services à l’étranger d’Oppo, a déclaré que l’année prochaine, la société retirerait les chargeurs des emballages de vente au détail de “plusieurs produits”. Cependant, le vice-président n’a pas précisé quels appareils bénéficieront de l’emballage plus léger. Voici le devis complet :

“Nous sortirons le chargeur de la boîte l’année prochaine pour plusieurs produits. Nous avons un plan. Il n’est pas si facile pour les consommateurs d’avoir accès à [SuperVOOC chargers], nous devons donc le garder dans la boîte. Cependant, à mesure que nous développons nos activités commerciales, nous cherchons à sortir les chargeurs de la boîte et à les mettre dans le magasin afin que nos utilisateurs puissent acheter les chargeurs et continuer à les utiliser même lorsqu’ils mettent à niveau leurs appareils.

De nombreux concurrents d’Oppo ont déjà coupé le chargeur du contenu de la boîte, mais ils utilisent généralement USB Power Delivery, il existe donc une grande variété de chargeurs propriétaires et tiers que vous pouvez utiliser. De plus, des entreprises comme Apple et Samsung en particulier ne repoussent pas vraiment les limites en matière de vitesse de charge, donc un chargeur de 45 W ou même de 20 W peut être utilisé avec plusieurs générations de leurs téléphones et vous ne manquerez pas grand-chose.

Cependant, VOOC est propriétaire et Oppo aime augmenter le niveau de puissance assez souvent, ce qui nécessite un nouveau chargeur. Mais pour l’instant, nous les prendrons au mot – ils ont un plan et si ce plan implique de laisser tomber le chargeur des téléphones d’entrée de gamme et de milieu de gamme, ce sera probablement bien.

Par exemple, les Reno8 et Reno8 Pro prennent en charge 80 W SuperVOOC et cela devrait être suffisant dans un avenir prévisible. De plus, les téléphones Oppo prennent en charge USB Power Delivery, bien qu’à un niveau de puissance inférieur à la mise en œuvre VOOC (par exemple, le duo Reno8 ne fait que PD à 18 W). Cela pourrait changer, bien sûr. Pour référence, un chargeur SuperVOOC 80W se vend pour 40 £.

Passant par