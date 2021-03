Le Find X3 Pro d’Oppo a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci et a immédiatement attiré notre attention avec son design élégant, ses spécifications de premier ordre et sa caméra de microscope unique. Jusqu’à présent, le X3 Pro était disponible en trois couleurs: noir brillant, bleu et blanc, tous dotés d’un dos en verre, mais maintenant Oppo a publié une quatrième option en Chine appelée Cosmic Mocha.

