Oppo annonce sa technologie de caméra sous-écran de deuxième génération

Aujourd’hui, Oppo a présenté sa nouvelle technologie de caméra sous-écran, deux ans après la construction de son premier prototype fonctionnel. La société a beaucoup travaillé pour améliorer la qualité de l’écran supérieur et la qualité de l’image de la caméra elle-même, ce qui a donné un produit bien plus adapté aux produits commerciaux.

Le panneau est développé conjointement avec BOE, l’un des principaux fabricants d’écrans en Chine. Les sociétés ont développé une géométrie de pixel innovante qui réduit la taille de chaque pixel dans la zone au-dessus de l’objectif de la caméra, atteignant 400 ppi. Oppo a également remplacé le câblage d’écran traditionnel par un nouveau matériau de câblage transparent, permettant plus de lumière vraie.

La norme industrielle actuelle est un circuit à 1 pixel pour piloter 2 pixels, également appelé 1 à 2. Oppo a expliqué ce qu’il a fait différemment – a développé une nouvelle solution, chaque circuit ne pilotant qu’un seul pixel. Il fonctionne avec la « technologie de compensation algorithmique précise » pour offrir la luminosité de l’ensemble de l’écran à contrôler avec un écart d’environ 2%. L’USC (technologie de caméra sous-écran) permettra un affichage précis de polices plus petites lors de la lecture de livres électroniques, de la navigation dans les actualités ou de la navigation avec des cartes.

L’institut de recherche américain d’Oppo a travaillé sur des algorithmes d’imagerie d’IA pour s’assurer que la diffraction est réduite. Les images floues et les reflets d’image étaient les principales préoccupations, mais Oppo affirme avoir formé son modèle d’IA en utilisant des dizaines de milliers d’images pour contrôler les problèmes.





USC de deuxième génération vs USC de première génération

Malheureusement, la société n’a pas révélé quand nous verrons la technologie dans les appareils prêts à être commercialisés, ce qui est plutôt étrange. ZTE a déjà lancé son téléphone de deuxième génération, et nous nous attendons à ce que Xiaomi et Samsung poursuivent la semaine prochaine avec les lancements du Mi Mix 4 et du Galaxy Z Fold3, pendant ce temps, Oppo travaille sur des prototypes, au lieu d’offrir aux consommateurs un véritable expérience à l’écran.

