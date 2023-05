Oppo annonce le défi Inspiration 2023 lors de la Journée mondiale du sourire

Oppo a annoncé son défi annuel Inspiration Challenge pour permettre aux entrepreneurs mondiaux et aux professionnels de la technologie d’apporter des solutions à tous. L’édition 2023 est basée sur Inspiration for People and the Planet, car l’entreprise met de côté 440 000 $ pour le financement et les subventions.

Les passionnés d’innovation sont invités à présenter leurs propositions jusqu’au 30 juin. Les deux semaines suivantes seront consacrées à l’examen préliminaire et à l’évaluation initiale, suivis de trois événements de démonstration régionaux. Les finalistes mondiaux, 15 du monde entier, seront invités d’ici la mi-août, l’événement de démonstration final et les gagnants étant annoncés à la fin du mois d’août.

Les deux catégories dans lesquelles les candidats peuvent concourir sont « Inspiration for People », où des solutions innovantes pour la santé numérique et les technologies accessibles sont attendues, ou « Inspiration for the Planet », qui est la voie à suivre pour des solutions pour la protection de l’environnement et la réduction des émissions de carbone. conformément à la promesse d’Oppo d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le top 15 mondial rencontrera des cadres supérieurs d’Oppo, des experts en technologie et en investissement et des partenaires de l’industrie au cours de la phase finale. Chacun des 5 meilleurs gagnants recevra 50 000 $ sous forme de subvention, et 190 000 $ sont également alloués à un fonds d’incubation qui peut être réparti entre plusieurs solutions.

L’organisateur principal est Oppo Research Institute, qui est partenaire de Qualcomm, GSMA 5G IN, Amazon Web Services, LinkedIn et Hello Tomorrow.

