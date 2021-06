Oppo alimenté par Dimensity 900 exécute Geekbench, en tête des résultats Snapdragon 750G/765G

Actuellement, nous ne connaissons qu’un seul téléphone qui utilise le nouveau chipset Dimensity 900 de MediaTek et c’est l’Oppo Reno6 5G. Cette puce particulière (MT6877V/ZA) a été repérée en train d’exécuter Geekbench à l’intérieur de l’Oppo CPH2251. C’est le Reno6 5G ? Peut-être, mais il pourrait s’agir d’un appareil Reno connexe.

Scores Geekbench 5: Oppo CPH2251 avec Dimensity 900

Le score est assez intéressant car le Dimensity 900 est l’un des chipsets milieu de gamme les plus prometteurs annoncé récemment. Il s’agit d’une puce de 6 nm avec deux cœurs Cortex-A78 (2,4 GHz), un GPU Mali-G68 MC4 et un modem 5G.

Malheureusement, nous n’avons pas encore de résultats de score pour le Snapdragon 778G, la puce 6 nm de Qualcomm pour le segment haut de gamme de milieu de gamme et un concurrent direct. Nous avons cependant des résultats pour le Snapdragon 780G, une puce 5 nm haut de gamme, ainsi que certaines offres plus anciennes.

GeekBench 5 (multicœur)

Plus c’est mieux

Snapdragon 780G (Mi 11 Lite 5G)

2909

Dimension 900 (Oppo CPh2251)

2147

Muflier 750G (Galaxy A42 5G)

1910

Muflier 765G (Reno5 5G)

1813

Dimensions 700 (Realme 8 5G)

1784

Hélio G95 (Realme 8)

1690

Dimensions 800U (F19 Pro+ 5G)

1648

GeekBench 5 (mono-cœur)

Plus c’est mieux

Snapdragon 780G (Mi 11 Lite 5G)

803

Dimension 900 (Oppo CPh2251)

729

Muflier 750G (Galaxy A42 5G)

643

Muflier 765G (Reno5 5G)

608

Dimensions 800U (F19 Pro+ 5G)

591

Dimensions 700 (Realme 8 5G)

569

Hélio G95 (Realme 8)

533

D’après ces résultats certes précoces, le processeur Dimensity 900 semble être plus rapide que les Snapdragon 750G et 765G, ainsi que les puces Dimensity moins numérotées. Il sera intéressant de voir où se situe le 778G en considérant qu’il est fabriqué sur le même nœud que le Dimensity et possède également un matériel similaire.

PS. il y a un autre téléphone alimenté par Dimensity 900 en préparation, un vivo V2123A, qui a également exécuté Geekbench. Malheureusement, il a exécuté la version 4 du benchmark, il n’est donc pas directement comparable aux résultats ci-dessus.

