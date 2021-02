Oppo accordera une licence à sa technologie de charge VOOC à des fabricants tiers

Oppo a dévoilé la technologie de charge VOOC en 2014 et l’a maintenue en tant que branche distincte de la charge rapide depuis. Cela est sur le point de changer dans le cadre de l’Initiative Flash, lancée en collaboration avec le fabricant d’accessoires Anker, le fabricant de puces NXP Semiconductors et le constructeur automobile FAW-Volkswagen.

L’Initiative Flash octroiera la licence de la technologie propriétaire Oppo à des fabricants tiers. Les produits avec VOOC seront certifiés pour la sécurité et la conformité par CTTL, l’un des plus grands laboratoires de certification technologique de Chine. CTTL a déjà attribué à la technologie VOOC d’Oppo une cote de sécurité de 5 étoiles et continuera à tester des produits tiers pour s’assurer qu’ils sont à la hauteur.

L’initiative Flash commencera par une entrée sur le marché en trois volets. Anker, connu pour ses chargeurs et ses batteries externes, permettra une recharge rapide VOOC à domicile. FAW-Volkswagen vend des voitures VW en Chine et bientôt, le VOOC facturera les téléphones des conducteurs et des passagers. NXP se concentrera sur la création d’assemblages de circuits imprimés compatibles VOOC afin que d’autres puissent facilement les intégrer dans les voitures, les espaces publics et même les environnements industriels.

Ils auront accès aux technologies de charge filaires et sans fil d’Oppo. Pour rappel, voici la gamme actuelle de chargeurs.

Sur le petit bout, il y a le chargeur Mini SuperVOOC 50W qui ne fait que 10 mm d’épaisseur et pèse 60g, mais peut toujours fournir suffisamment de jus pour les ordinateurs portables ultra portables (et les téléphones, bien sûr). À l’extrémité principale se trouve le chargeur Flash 125 W et, en option sans fil rapide, le chargeur AirVOOC 65 W.

Tous utilisent des batteries à deux cellules avec plusieurs pompes de charge et une charge basse tension, ainsi que plusieurs capteurs de température. Le chargeur 125W peut remplir une batterie de 4000 mAh en 20 minutes, le chargeur sans fil 65W peut le faire en 30 minutes.















Oppo propose des chargeurs VOOC filaires et sans fil allant du petit au gros et costaud

Il n’est pas clair si les fabricants de téléphones rejoindront l’initiative Flash. Actuellement, VOOC est utilisé (sous différentes marques) par les sociétés sous l’égide BBK.

C’est encore beaucoup d’utilisateurs – la technologie de charge VOOC est prise en charge par plus de 30 modèles de smartphones qui sont entre les mains de plus de 175 millions d’utilisateurs dans le monde.