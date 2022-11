Oppo A98 certifié sur TENAA avec des spécifications clés

L’Oppo A98 est maintenant certifié par l’agence chinoise TENAA avec des images et des spécifications clés avant son lancement imminent. L’appareil portant le numéro de modèle PHQ110 est doté d’un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et d’un scanner d’empreintes digitales intégré. Le dos a deux grandes découpes bien qu’il n’y ait aucune information sur le nombre de capteurs de caméra ou leurs spécifications.







Oppo A98 (PHQ110) sur TENAA

TENAA a spécifié un chipset à huit cœurs qui serait le Snapdragon 695. L’appareil aura 6/8/12 Go de RAM et 128/256/512 Go de stockage. Oppo A98 contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Les dimensions indiquées du téléphone sont de 162,3 × 74,3 × 7,7 (mm), pesant 171 grammes. La liste confirme également un emplacement pour carte microSD.

La source (en chinois)