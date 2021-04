Oppo A95 5G est apparu sur le site Web de China Telecom plus tôt ce mois-ci et aujourd’hui, le fabricant de téléphones a officialisé l’appareil. L’Oppo A95 5G a le même chipset et le même écran que l’Oppo Reno 5Z, mais une caméra en moins à l’arrière.







Oppo A95 5G

Le panneau à l’avant est un AMOLED de 6,43 pouces avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche. La résolution est Full HD + et le panneau a un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. L’A95 5G est alimenté par le chipset Dimensity 800U de Mediatek et dispose de 8 Go de RAM pour lui tenir compagnie. Le stockage est de 128 Go ou 256 Go, avec micro SD pour jusqu’à 2 To de plus.

La configuration de la caméra à l’arrière comprend des modules macro 48MP principal, 8MP ultra-large et 2MP. Le tireur orienté vers l’avant est de 16 MP. Oppo n’a rien mis de spectaculaire là où se trouvait la caméra de profondeur – juste un simple panneau «48MP».

La batterie a une capacité de 4310 mAh avec une charge rapide de 30 W via le port USB-C. Le connecteur est en bas, juste à côté de la prise audio 3,5 mm. Les autres points forts incluent ColorOS 11.1, basé sur Android 11, Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac et Bluetooth 5.1.

L’Oppo A95 5G est proposé en noir, blanc et bleu aurore sur le site Web de l’entreprise. Il est en précommande et coûte CNY1 999 (310 $ / 255 €) ou CNY2 299 (355 $ / 295 €), selon le choix de stockage.

La source (en chinois)