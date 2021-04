Il y a à peine une semaine, Oppo a apporté son Reno5 Z 5G à Singapour et maintenant le téléphone a fait son chemin vers l’Europe sous le nom d’Oppo A94 5G. Il est toujours alimenté par le MediaTek Dimensity 800U fourni avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un prix de base de 359 €.

L’A94 5G apporte un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution FHD + et un trou de perforation pour la caméra selfie 16MP. Le panneau est également livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré. Le département de la caméra est titré par un jeu de tir principal de 48MP aux côtés d’un vivaneau ultra-large de 8MP et de deux modules de 2MP pour les données macro et de profondeur.









Oppo A94 5G

Il y a une batterie de 4310 mAh avec une charge de 30 W tandis que l’avant du logiciel est couvert par Android 11 avec le ColorOS 11.1 d’Oppo en haut. L’A94 5G est disponible dans les couleurs Fluid Black et Cosmo Blue et sera mis en vente à partir du 3 mai.