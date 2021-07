Oppo A93s 5G est annoncé avec Dimensity 700

L’Oppo A93s 5G vient d’être annoncé, et il ressemble beaucoup à l’Oppo A93 5G non-s. La principale différence est le chipset, car le nouveau téléphone est alimenté par un Dimensity 700, mais tout le reste reste à peu près le même.

L’A93s 5G dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+. Il y a une caméra derrière un trou de perforation dans le coin gauche, et c’est un vivaneau de 8 MP avec un objectif f/2.0 devant lui.

Les caméras à l’arrière restent 48 MP principales + 2 MP de profondeur + 2 MP macro, tout comme l’Oppo A93 5G, mais le design a un peu changé et maintenant les tireurs sont en formation L avec le flash LED assis sous eux tous.









Oppo A93s 5G

La batterie est également la même – 5 000 mAh. Le Dimensity 700, tout comme la plate-forme Snapdragon 480 sur l’A93 5G permet une charge rapide jusqu’à 18 W, et Oppo fournit volontiers tout le courant disponible à ses utilisateurs, en mettant le chargeur 9V/2A dans la boîte de vente au détail.

Les autres spécifications incluent Android 11 avec ColorOS 11 sur le dessus, la double veille 5G et toutes les dernières normes Bluetooth et Wi-Fi.

Oppo A93s 5G est actuellement proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les options de couleur sont le noir, le bleu et le blanc, et le prix est fixé à 1 999 CNY. La première vente est prévue le 30 juillet.

