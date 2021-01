Oppo a actualisé sa gamme de smartphones de la série A avec le lancement de l’Oppo A93 5G en Chine. Après le lancement de Vivo Y31 la semaine dernière, l’Oppo A93 5G est le dernier appareil à intégrer le SoC Qualcomm Snapdragon 480 conçu pour apporter la connectivité 5G aux smartphones à petit budget. Les autres caractéristiques notables de l’appareil Oppo récemment lancé incluent un appareil photo principal de 48 mégapixels et une batterie de 5000 mAh. Il est offert en deux modèles de rangement et trois options de couleur.

En termes de conception, l’Oppo A93 5G dispose d’un écran LCD Full HD + de 6,5 pouces (1080 x 2400) avec une découpe perforée pour la caméra selfie. Le panneau d’affichage a une densité de pixels de 405ppi et prend en charge une luminosité de 480 nits et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Sous le capot, il contient le chipset Snapdragon 480 couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Ses caméras arrière sont intégrées à un module rectangulaire aligné verticalement qui abrite également le flash LED.

La configuration de la triple caméra arrière sur l’Oppo A93 5G comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,7, un appareil photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un autre appareil photo monochrome de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0. Les caméras avant et arrière principales peuvent filmer des vidéos Full HD à 30 ips. Son application pour appareil photo est préchargée avec des modes tels que panoramique, portrait, photographie accélérée, ralenti, super texte, balayage, etc.

Les autres caractéristiques clés de l’Oppo A93 5G incluent une prise audio 3,5 mm, Bluetooth 5.1, Wi-Fi et ColorOS 11.1 basé sur Android 11. Il contient une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W via le port USB-C.

Son prix en Chine commence à 1999 CNY (environ 22 500 Rs) pour le modèle de stockage 8 Go + 256 Go, tandis que le prix de la variante de stockage 8 Go + 128 Go n’a pas encore été annoncé. Les clients peuvent acheter le Oppo A93 5G dans les options de couleur Argent, Noir et Aurora.