Oppo a annoncé l’année dernière l’A93 avec un SoC Helio P95, et aujourd’hui, la société l’a suivi avec une variante 5G. L’Oppo A93 5G est alimenté par le tout nouveau SoC Snapdragon 480, démarre ColorOS 11.1 basé sur Android 11 et dispose de deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Il est également livré avec un emplacement pour carte microSD qui permet d’ajouter 256 Go supplémentaires de stockage.

L’Oppo A93 5G est construit autour d’un écran LCD 6,5 « FullHD + 90Hz qui a une fréquence d’échantillonnage tactile de 180Hz et un trou de perforation pour la caméra selfie 8MP. À l’arrière, vous obtenez trois caméras alignées verticalement dans le coin supérieur gauche. Cette caméra Le système est une combinaison de capteurs monochromes primaires 48MP, macro 2MP et 2MP.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 480 prend en charge la 5G bimode (SA / NSA) et est disponible en trois couleurs: argent, noir et Aurora. Le dernier utilise un nouveau processus de revêtement liquide et change de couleur lorsque la lumière frappe le panneau sous différents angles.









Oppo A93 5G dans les couleurs argent, noir et aurore

L’A93 5G contient une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W et dispose d’un port USB-C, d’une prise casque 3,5 mm et d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Le smartphone dispose également d’un triple système de dissipation thermique à bord avec une zone de dissipation de 9881 mm².

La variante de 256 Go de l’A93 5G est au prix de 1 999 CNY (310 $ / 255 €) et est en précommande en Chine via le site officiel de la société, mais le prix du modèle de 128 Go est inconnu.

La source (en chinois)