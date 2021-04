Plus tôt cette semaine, Oppo annoncé il déploiera la mise à jour stable ColorOS 11 basée sur Android 11 pour le Reno2 Z à partir du 14 avril. Mais la société a commencé à semer la version stable de ColorOS 11 pour le Reno2 Z plus tôt que prévu, tout en la déployant également pour l’A91.

La mise à jour stable ColorOS 11 pour le A91 est en cours de semis en Indonésie et pour le Reno2 Z en Inde. Il se déroule par lots, et si vous ne pouvez pas attendre que l’invite de mise à jour apparaisse sur votre smartphone, vous pouvez la vérifier manuellement en vous dirigeant vers son Paramètres > Mises à jour de logiciel menu et appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur « Application Version officielle », puis sur « Appliquer maintenant ».

De plus, Oppo lance ColorOS 11 pour le Reno3 A, qui a été lancé exclusivement au Japon l’année dernière avec ColorOS 7.2. Les utilisateurs qui ont reçu le rapport de mise à jour nécessitent un téléchargement volumineux de 3,07 Go, assurez-vous donc que vous êtes connecté au Wi-Fi lors du téléchargement de la mise à jour.





Mise à jour Oppo Reno3 A ColorOS 11

Selon le plan de déploiement de ColorOS 11 d’Oppo, le Reno2 en Inde, en Malaisie, en Thaïlande, au Pakistan, au Myanmar, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge et aux Philippines est le prochain à obtenir la mise à jour stable de ColorOS 11.

Plan de déploiement d’avril 2021 de # OPPOColorOS11 basé sur # Android11 est sorti maintenant!

Assurez-vous de sauvegarder les informations afin de pouvoir disposer de la dernière version. 🟢: Enregistrez les dates pour appliquer la version bêta

🟠: Préparez-vous pour la version officielle

🔵: utilisateurs d’Europe, trouvez votre modèle dans le plan de mise à jour pic.twitter.com/S5Rl2eP8rR – ColorOS (@colorosglobal) 6 avril 2021

À partir du 14 avril, Oppo publiera les versions bêta de ColorOS 11 pour les A5 (2020) et A9 (2020) en Inde et en Indonésie et pour l’A73 5G en Australie, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

