L’Oppo A79 qui a fuité il y a quelques jours est désormais officiel. Il est alimenté par le SoC Dimensity 6020 et exécute ColorOS 13.1 basé sur Android 13 prêt à l’emploi. Le smartphone dispose de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage UFS 2.2 intégré, avec la possibilité d’étendre le stockage jusqu’à 1 To via une carte microSD.

L’Oppo A79 est construit autour d’un écran LCD FullHD+ de 6,72 pouces à 90 Hz avec protection Panda Glass. Il a une densité de pixels de 391 ppp et une luminosité maximale de 680 nits. Oppo présente l’écran comme un écran Sunlight car « vous pouvez voir chaque détail, même dans des conditions lumineuses ». lumière du soleil.” Le panneau est également certifié Widevine L1, permettant le streaming vidéo 1080p sur Amazon Prime et Netflix.

Le smartphone alimenté par Dimensity 6020 est équipé de trois caméras : 50MP primaire (Samsung ISOCELL JN1 50MP), 2MP de profondeur (Omnivision OV02B1B) et selfie 8MP. L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge filaire de 33 W.

Le reste des points forts de l’Oppo A79 incluent un scanner d’empreintes digitales latéral, une connectivité 5G, un indice IP54, un port USB-C et une prise casque 3,5 mm. Le smartphone dispose également de deux haut-parleurs stéréo et d’un mode Ultra Volume “qui dépasse le niveau de volume de 100 % pour atteindre jusqu’à 300 % pour les haut-parleurs et 200 % pour les appels avec écouteurs”.

L’Oppo A79 est proposé dans les couleurs Mystery Black et Glowing Green, ce dernier affichant ce qu’Oppo appelle un Glowing Feather Design. Son prix est de 19 999 INR (240 $/225 €) et est en vente en Inde via le site Web officiel indien d’Oppo, Flipkart, Amazon.in et d’autres points de vente.