Oppo A78 4G annoncé avec la charge Snapdragon 680 et 67W

L’Oppo A78 4G est enfin officiel en tant que dernier appareil annoncé par la marque en Indonésie. Comme prévu, l’A78 4G apporte plusieurs changements notables par rapport à son homologue 5G, notamment un écran AMOLED plus petit de 6,43 pouces (FHD + 90 Hz) avec une découpe perforée, un chipset Snapdragon 680 et une charge plus rapide de 67 W.







Spécifications clés Oppo A78 4G

Oppo A78 4G arbore le même design arrière avec une caméra principale de 50MP et un module de profondeur de 2MP et comprend également une caméra frontale de 8MP. Le côté logiciel est couvert par ColorOS 13.1 basé sur Android 13 tandis que la capacité de la batterie est de 5 000 mAh.









Oppo A78 4G en Sea Green et Black Mist

Oppo A78 4G est disponible dans les couleurs Sea Green et Black Mist et est livré dans une seule version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le prix est fixé à 3 599 000 IDR (236 $ convertis) et les acheteurs en Indonésie recevront également une paire gratuite d’Enco Buds2 en blanc avec leur achat dans la boutique en ligne officielle d’Oppo.

Source (en indonésien)