Oppo A77s rassemble des certifications en vue d’un lancement mondial

Oppo a lancé l’A77 avec connectivité 5G en juin, suivi d’une version uniquement LTE en août. Un troisième téléphone rejoint la famille et se prépare à un lancement véritablement mondial, car il a été certifié sur trois marchés différents dans différentes régions – la Thaïlande, l’Inde et l’Union européenne.

Le téléphone porte le numéro de modèle CPH2473 et NBTC, le régulateur thaïlandais de la radiodiffusion et des communications, a également publié le nom A77. Le même appareil est autorisé à fonctionner dans l’UE et nous avons également appris qu’il aura Color OS 12.1, ce qui signifie probablement qu’il y a Android 12 en dessous.













Homologation Oppo A77s

La capacité de la batterie n’est pas révélée, mais les chargeurs ont été certifiés par TUV Rheinland et c’est ainsi que nous savons qu’il aura VOOC 4.0 qui permet des vitesses de 33W. Toutes ces certifications signifient que l’Oppo A77s est en cours de préparation pour un lancement et nous espérons bientôt en savoir plus, y compris une date.

