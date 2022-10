Oppo A77s devient officiel : Snapdragon 680, écran 90Hz et appareil photo 50MP

Oppo a lancé l’A77 5G en juin et a suivi avec une nouvelle version 4G en août. Aujourd’hui, Oppo a ajouté le troisième membre à la gamme A77, surnommé Oppo A77.

L’Oppo A77s est alimenté par le SoC Snapdragon 680 et exécute ColorOS 12.1 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage à bord. Le smartphone dispose d’un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To, tandis que la RAM peut également être étendue de 5 Go virtuellement en utilisant la mémoire interne du combiné.

L’A77s est construit autour d’un écran LCD 6,56″ 90 Hz de résolution HD+. Il est protégé par Panda Glass et a une luminosité maximale de 600 nits (la luminosité typique est de 480 nits). Le panneau arrière du smartphone affiche le design Fibreglass-Leather, ce que nous ‘ai déjà vu sur quelques autres smartphones Oppo, dont le F21 Pro 4G. Mais vous n’obtenez cela qu’avec la version Sunset Orange.

Le smartphone alimenté par Snapdragon 680 est livré avec trois caméras – un tireur selfie 8MP à l’avant, avec un appareil photo principal 50MP à l’arrière rejoint par une unité monochrome 2MP. L’A77s dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, d’une prise casque 3,5 mm et de deux haut-parleurs stéréo ultra linéaires avec Dirac Sound. Il a également une résistance à la poussière et à l’eau IP54, mais vous n’obtenez pas de connectivité 5G.

L’Oppo A77s est alimenté par une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 33 W. Si tout cela vous semble familier, c’est parce que l’Oppo A77s est une version de l’Oppo A77 4G ayant une puce différente et plus de RAM.

L’Oppo A77s est disponible dans les couleurs Sunset Orange et Starry Black et sera vendu en Thaïlande via des détaillants en ligne pour 8 999 THB (241 $ / 242 €). Il n’y a aucun mot sur sa disponibilité sur d’autres marchés.









Options de couleur Oppo A77s

La source (en thaï)