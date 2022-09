Oppo A77 traîne chez Geekbench avant son lancement en Inde

Oppo a l’habitude de produire des mid-rangers de la série A comme s’il n’y avait pas de lendemain, et le prochain épisode de la série sera les A77, qui, selon la rumeur, devraient être lancés en Inde très, très bientôt. Il a été vu dans des rendus divulgués il y a quelques jours, lorsque bon nombre de ses spécifications ont également été dévoilées.

Maintenant, il semble que quelqu’un en possession d’un prototype ait décidé de le faire exécuter Geekbench, et vous pouvez probablement imaginer ce qui s’en est suivi – il y a un enregistrement de son exécution dans la base de données de référence, et comme d’habitude cela révèle (ou plutôt, dans ce cas, confirme) quelques spécifications.

Surprenant personne qui a lu notre article précédent sur ce téléphone, il s’avère que les Oppo A77 seront alimentés par le SoC Snapdragon 680. Il sera livré avec 8 Go de RAM et démarrera Android 12, sans aucun doute avec ColorOS 12.1 en plus.

Il a obtenu un score monocœur de 380 et un score multicœur de 1 657 dans Geekbench 5. Selon cette fuite de spécifications susmentionnée, l’Oppo A77 dispose d’un écran tactile LCD HD + de 6,56 pouces, d’une caméra arrière principale de 50 MP associée à une profondeur de 2 MP. capteur, un vivaneau selfie de 8 MP, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W.

